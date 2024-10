Actor de 'Get Out' cuenta cómo Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panter' fue como 'un hermano mayor' durante el ascenso de su carrera

Daniel Kaluuya, el talentoso actor británico conocido por películas como 'Get Out' y Pantera Negra - 90%, compartió recientemente sus sentimientos sobre su relación con el difunto Chadwick Boseman. Kaluuya describió a Boseman como una figura fraternal y un líder excepcional que influyó profundamente en su vida y en su carrera profesional.

En una conversación durante el Festival de Cine de Londres, Kaluuya, acompañado por su amigo y también actor Ashley Walters, recordó cómo Boseman fue clave en su camino hacia el éxito y cómo su presencia y consejos moldearon su vida en Hollywood.

¿Qué dijo Daniel Kaluuya sobre Chadwick Boseman?

Durante el evento en el Picturehouse Central en Londres, Kaluuya recordó el momento en que conoció a Boseman en una cena organizada por el equipo de 'Black Panther'. Explicó que, en ese entonces, su vida estaba cambiando rápidamente, y Boseman percibió que él estaba enfrentando nuevos retos.

“Recuerdo que cenamos juntos, y él se sentó frente a mí,” relató Kaluuya. “Podía ver que mi vida estaba cambiando y que yo no lo comprendía del todo. Se acercó y vio que necesitaba ayuda y orientación, y no tuve que pedirla. Ni siquiera sabía cómo pedirla.”

Kaluuya destacó cómo Boseman actuó como un verdadero mentor, alguien que lo ayudó de manera genuina y sin condiciones. “Me trató como a un hermano menor, me ayudó,” continuó. “Luego salió 'Get Out', y él dio un discurso en mi cumpleaños, fue tan conmovedor. Era un líder increíble en el set, y realmente me conmovió saber que, a pesar de los desafíos físicos que enfrentaba durante las filmaciones de Marvel, siempre tenía tiempo para todos.”

La muerte de Boseman en 2020, tras una batalla privada contra el cáncer de colon, fue un golpe fuerte para Kaluuya, quien aún recuerda con respeto y admiración el esfuerzo físico que implicaban las secuencias de acción en las películas de Marvel. “Saber que él hacía todo eso mientras atravesaba por lo que atravesaba… no tengo palabras,” concluyó Kaluuya.

¿Qué experiencia compartieron Daniel Kaluuya y Chadwick Boseman juntos en 'Black Panther'?

Para Kaluuya, trabajar junto a Chadwick Boseman en 'Black Panther' fue más que una simple experiencia cinematográfica. La película, un éxito de Marvel que revolucionó la representación afroamericana en el cine, fue el proyecto donde ambos coincidieron interpretando a W'Kabi y T'Challa, respectivamente. Boseman, en su rol de T’Challa, no solo interpretó a un superhéroe, sino que también fue un ejemplo de humildad y liderazgo para el equipo.

Kaluuya expresó lo inspirador que fue ver a Boseman liderar el set con dignidad y compromiso. “Él siempre traía a la gente consigo… siempre tenía tiempo para todos,” recordó Kaluuya. “Él y Lupita [Nyong’o] estaban siempre en constante comunicación y sabían que mi vida estaba cambiando.”

Además, Kaluuya mencionó lo difícil que es trabajar en una producción tan exigente como las películas de Marvel, especialmente en escenas de acción que requieren un esfuerzo físico enorme, usando trajes pesados y bajo condiciones climáticas extremas. “Él lo daba todo, lideraba de una manera muy noble,” enfatizó. Para Kaluuya, ver a Boseman realizar tal esfuerzo físico, mientras luchaba en silencio contra su enfermedad, fue una lección de vida que nunca olvidará.

¿De qué murió Chadwick Boseman?

Chadwick Boseman falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años, tras una batalla privada contra el cáncer de colon, que le fue diagnosticado en 2016. Durante cuatro años, Boseman continuó trabajando en importantes proyectos cinematográficos, incluido su papel como T'Challa en 'Black Panther', sin revelar públicamente su enfermedad.

Su muerte conmocionó a la industria del cine y a millones de fans, quienes lo admiraban tanto por su talento como por su compromiso en representar a figuras históricas afroamericanas y héroes modernos. La pérdida de Boseman dejó un vacío en el universo de Marvel y en Hollywood en general, resaltando su legado como un símbolo de fortaleza y perseverancia.

¿Cuál fue la experiencia de Daniel Kaluuya trabajando en 'Get Out'?

El éxito de Kaluuya con ¡Huye! - 99%, dirigido por Jordan Peele, fue un punto de inflexión en su carrera. La película, que abordaba de manera única el racismo y la tensión racial en Estados Unidos, le permitió explorar un personaje complejo y desafiante que resonó en la audiencia.

En su conversación, Kaluuya recordó cómo se preparó a fondo para el papel, destacando que quería que su personaje proyectara vulnerabilidad y sorpresa, especialmente en las escenas de confrontación.

“Quería esa película desafiante. Quería sentir el trabajo… Cuando conseguí el papel pensé, ‘Wow, esto es increíble. Quiero entregarme completamente,’” comentó Kaluuya. La dedicación y compromiso que mostró en 'Get Out' lo catapultaron a la fama, llevándolo a ser reconocido internacionalmente y consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación.

Kaluuya también reflexionó sobre las diferencias entre los sets de Estados Unidos y del Reino Unido, observando cómo la atmósfera de trabajo y el balance entre vida laboral y personal es muy distinto. Según explicó, en Estados Unidos percibe un nivel de ansiedad mayor debido a las cuestiones de seguro médico, mientras que en el Reino Unido el ambiente es más relajado. Esta diferencia en la dinámica laboral ha impactado su enfoque como actor y creador, impulsándolo a crear historias que resonaran con las personas de su comunidad.

