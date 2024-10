¿Cuál es el mejor Spider-Man? Andrew Garfield elige entre sus dos compañeros de 'No Way Home'

Andrew Garfield, uno de los actores que ha dado vida al emblemático Spider-Man, reveló en una reciente entrevista con Vanity Fair quién es su intérprete favorito de este superhéroe. En una charla junto a Florence Pugh, su coprotagonista en la nueva película El Tiempo Que Tenemos - 80% (We Live in Time), Garfield habló sobre el impacto que Tobey Maguire tuvo en él como joven actor en formación, aunque también reconoció el trabajo de Tom Holland, el actual Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿Cuál es el actor favorito de Spider-Man de Andrew Garfield?

Durante un momento del video, Andrew Garfield confesó su admiración por Tobey Maguire, a quien considera su "Spider-Man." Garfield explicó que, en su época de estudiante en la escuela de teatro, veía las películas de Maguire y trataba de emularlo, ya que la interpretación de Tobey fue una gran inspiración para él en su camino como actor.

Andrew Garfield (imagen: Vanity Fair)

Garfield compartió que Maguire fue su modelo a seguir y que, en sus palabras, “es el Spider-Man con el que crecí y al que intentaba emular”. Sin embargo, Garfield también elogió a Tom Holland por su interpretación del personaje, señalando que tiene una gran admiración por el joven actor y su trabajo en el UCM. “Realmente tengo mucha admiración por Tom. Entonces es como si no pudiera, no voy a elegir” comentó Garfield, dejando en claro que, aunque su preferencia sentimental se inclina por Tobey Maguire, respeta profundamente el trabajo de sus colegas.

‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’, cuando los tres actores del Hombre Araña trabajaron juntos

La admiración entre estos tres actores que han interpretado al Hombre Araña se reflejó en la colaboración que tuvieron en 'Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%'. La película, dirigida por Jon Watts y estrenada en 2021, fue un fenómeno en taquilla y marcó la primera vez que los tres intérpretes de Spider-Man – Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland – compartieron pantalla en una misma película.

La trama exploró el concepto del multiverso, permitiendo que cada uno de estos héroes arácnidos interactuara y luchara juntos. Esta experiencia no solo fue bien recibida por los fans, sino que los actores mismos la describieron como única y emotiva. Garfield, en particular, expresó en entrevistas anteriores lo especial que fue trabajar con Maguire y Holland, y cómo el ver a los tres Spider-Man en una misma escena fue algo muy significativo para él como actor y fan del personaje.

Florence Pugh y Andrew Garfield en 'We live in time' (imagen: IMDb)

¿De qué trata la nueva película de Andrew Garfield con Florence Pugh?

En su próximo proyecto, Andrew Garfield y Florence Pugh protagonizan 'We Live in Time', una película de drama romántico dirigida por John Crowley. La historia, presentada de manera no lineal, sigue la relación entre Tobias (Garfield) y Almut (Pugh) a lo largo de una década. La trama abarca desde sus primeras interacciones hasta los desafíos que enfrentan como pareja, incluyendo temas de enfermedad, familia y la realización de sueños personales.

Almut, una ex patinadora que se convierte en chef de cocina bávara, y Tobias, un representante de una marca de cereales, lidian con las complicaciones de una vida en pareja, especialmente cuando enfrentan temas de salud graves. La película muestra su lucha por mantener el amor en medio de circunstancias difíciles, y explora cómo sus diferencias y aspiraciones afectan la dinámica de su relación.

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024, la película llegará a las salas del Reino Unido el 1 de enero de 2025, con expectativas de alcanzar un amplio público.

