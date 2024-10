No solo Mephisto: ¿Quiénes son los villanos de Agatha en los cómics de Marvel?

Con la llegada de ‘Agatha en Todas Partes - 78%’ a Disney+, los fanáticos del MCU se encuentran nuevamente inmersos en el oscuro mundo de la magia y los secretos que rodean a Agatha Harkness. Esta serie, que sirve como un spin-off de ‘WandaVision - 95%’, sigue la historia de la bruja Agatha Harkness después de haber sido atrapada en Westview bajo la influencia de Wanda Maximoff, conocida también como Scarlet Witch.

Con Kathryn Hahn regresando al papel de Agatha, el interés sobre su compleja relación con otros poderosos villanos mágicos ha ido en aumento. Desde Mephisto, el enigmático demonio que tanto ha captado la atención de los fanáticos, hasta otros personajes igualmente peligrosos y míticos, la vida de Agatha está llena de enemigos que han puesto a prueba sus habilidades y conocimientos en el universo de Marvel.

'Agatha All Along' (imagen: IMDb)

A continuación, exploraremos a los villanos más poderosos que han marcado la vida de Agatha Harkness en los cómics, uniendo hilos entre su historia y las conexiones que podrían inspirar su futuro en el MCU.

Annihilus

Annihilus es uno de los villanos más temibles y recurrentes en las historias de Los Cuatro Fantásticos, pero su camino se cruza con el de Agatha Harkness en los cómics de Marvel. Este alienígena insectoide proviene de la Zona Negativa, una dimensión alterna. Su poder proviene del Cosmic Control Rod, un dispositivo que manipula energías cósmicas, dándole una resistencia y habilidades suficientes para enfrentarse incluso a Thor. A pesar de estas capacidades, Annihilus no logró superar a Agatha, quien usó su magia y su vasta experiencia para ayudar a los Cuatro Fantásticos a derrotarlo.

Annihilus (imagen: Marvel Wiki)

Ultrón

Ultrón, uno de los enemigos más reconocidos de los Avengers, ha mostrado ser un rival casi indestructible en su búsqueda de la evolución y el control total de la vida orgánica. Su capacidad de crear cuerpos de adamantium y el uso de un virus tecno-orgánico para controlar a humanos y máquinas lo convierten en una amenaza casi imbatible. En los cómics, Agatha desempeña un papel clave en su derrota al trabajar junto a Franklin Richards, hijo de Reed Richards y Sue Storm, aprovechando sus poderes latentes para debilitar a Ultrón.

Ultrón (imagen: Superhero Toystore)

Salem’s Seven

Uno de los grupos más importantes en la vida de Agatha es Salem’s Seven, un conjunto de seres mágicos con habilidades sobrenaturales, todos ellos nietos de Agatha e hijos de su hijo, Nicholas Scratch. Cada uno de ellos posee poderes únicos relacionados con la magia y las transformaciones, como Hydron, quien puede manipular el agua, y Vertigo, que altera el equilibrio de sus enemigos. Los Seven se vuelven en contra de Agatha cuando deciden juzgarla por "traicionar" a su comunidad de brujos en Nueva Salem, lo que eventualmente desencadena una serie de enfrentamientos. Esta traición familiar y la intensidad de sus poderes hacen de Salem’s Seven enemigos personales y peligrosos para Agatha, representando no solo una amenaza física, sino un conflicto emocional profundo.

Salem's Seven (imagen: Marvel Database)

Nicholas Scratch

Nicholas Scratch es el hijo de Agatha Harkness y uno de sus enemigos más persistentes. Como líder de la comunidad mágica de Nueva Salem y padre de los Salem’s Seven, Scratch posee una variedad de habilidades mágicas, incluida la capacidad de transferir su alma a otros cuerpos y manipular energías a través de su Satan Staff, un bastón que concentra la energía mística de Nueva Salem. A lo largo de los cómics, Scratch intenta atacar a Agatha y a sus aliados, llegando incluso a utilizar los poderes de Franklin Richards. Sin embargo, Agatha logra frustrar sus intentos y arrebatarle sus habilidades.

Nicholas Scratch (imagen: Marvel.com)

Selene, la Reina Negra

Selene Gallio, también conocida como la Reina Negra del Hellfire Club, es una de las hechiceras más antiguas e imponentes en el universo de Marvel. Esta bruja inmortal se alimenta de la energía vital de otros seres para mantener su juventud, lo que le permite sostener su poder en el tiempo y practicar magia a gran escala. Su habilidad para controlar la vida y la muerte, además de su inmenso conocimiento de las artes oscuras, la convierten en una enemiga formidable y potencialmente un villano ideal para el MCU. Selene y Agatha comparten una historia que podría llegar a cruzarse, dado que ambas poseen conexiones profundas con la magia y un pasado milenario.

Selene Gallio (imagen: Marvel Database)

Immortus

Immortus es una variante de Kang el Conquistador y uno de los personajes más poderosos y manipuladores en el universo Marvel. Aunque no posee poderes sobrehumanos, su dominio sobre el tiempo y su conocimiento cósmico le permiten influir en la realidad y en eventos históricos. En los cómics, Immortus llega a enfrentarse a Agatha Harkness cuando toma el control de Wanda Maximoff para cumplir su propósito de eliminar a los Nexus Beings, seres que pueden alterar el multiverso, y entre ellos se encuentra Scarlet Witch. Agatha, en su papel de mentora y protectora de Wanda, ayuda a contrarrestar la influencia de Immortus, demostrando así su lealtad y habilidad para enfrentarse a manipuladores del tiempo.

Immortus (imagen: Marvel Database)

Morgan le Fay

Morgan le Fay es una de las brujas más poderosas y antiguas de Marvel, con un linaje que se remonta a la época de Camelot y que ha pasado por un extenso entrenamiento bajo la tutela de Merlín. Con habilidades de origen faérico, Morgan puede alterar la realidad y tiene un gran dominio de las artes oscuras. Aunque no se ha enfrentado directamente a Agatha en los cómics, su inmenso poder y su rol como enemiga de los Avengers, Scarlet Witch y Doctor Strange la convierten en un personaje que podría figurar entre los villanos en el futuro del MCU.

Con información de Screen Rant y Marvel Wiki.

