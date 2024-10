Del tingo al tango | Martin Scorsese promete que no se retirará del cine: ‘Todavía tengo películas por hacer’

El legendario director Martin Scorsese, reconocido por su profunda influencia en el cine y una trayectoria que abarca varias décadas, ha disipado los rumores de un posible retiro. Durante una conferencia en el Museo del Cine de Turín, Italia, Scorsese afirmó que aún no ha dicho adiós al séptimo arte y que su amor por contar historias sigue tan fuerte como siempre. En un evento en su honor, donde fue galardonado con el prestigioso premio Stella della Mole, el director aprovechó para compartir sus reflexiones sobre el cine, la tecnología y sus próximos proyectos.

¿Qué dijo Martin Scorsese sobre su retiro?

En medio de rumores sobre un posible retiro debido a los desafíos en la realización de sus últimas películas, Scorsese ha aclarado que no planea dejar el cine. En la conferencia de prensa en Turín, afirmó con determinación (vía The Hollywood Reporter): “No estoy diciendo adiós al cine en absoluto. Todavía tengo películas por hacer, y espero que Dios me dé la fuerza para hacerlas”.

Esta declaración dará alivio a los seguidores que temían que el director de clásicos como ‘Taxi Driver - 98%’ y ‘Buenos Muchachos - 96%’ se retirara de la industria. Scorsese reflexionó sobre la importancia de contar historias y mencionó que, a pesar de los cambios tecnológicos, lo esencial seguirá siendo la capacidad de comunicar algo significativo a través de la narrativa cinematográfica.

¿Cuáles son los proyectos más recientes de Martin Scorsese?

A sus 81 años, Martin Scorsese continúa explorando nuevas fronteras del cine. Uno de sus proyectos recientes es un documental sobre arqueología marina que se filma en diversos lugares de Sicilia, como el Parque Arqueológico de Selinunte y el Museo Arqueológico Salinas en Palermo. La obra está basada en el proyecto Shipwreck of Sicily, liderado por la arqueóloga británica Lisa Briggs, y explora el uso de análisis de ADN en objetos recuperados de naufragios antiguos para reconstruir las historias de estos barcos y sus tripulantes. Scorsese ha expresado su profunda emoción al presenciar la recuperación de una ánfora del mar, un momento que describió como “profundamente conmovedor”.

Además, Scorsese tiene varios proyectos en desarrollo, aunque recientemente enfrentó algunos retrasos. Inicialmente, planeaba comenzar este año el rodaje de dos esperados filmes: una épica bíblica titulada ‘The Life of Jesus’, basada en la novela de Shūsaku Endō, y una biografía sobre el icónico cantante Frank Sinatra. Sin embargo, ambos proyectos han sido pospuestos sin fechas claras de reanudación.

La gloriosa filmografía de Martin Scorsese

Martin Scorsese es considerado uno de los directores más importantes de la historia del cine. Con una filmografía que incluye títulos icónicos como ‘Taxi Driver’, ‘Raging Bull’ y ‘The Irishman’, Scorsese ha logrado capturar la complejidad humana y los conflictos morales en una variedad de géneros. Scorsese ha recibido numerosos premios, incluidos el Oscar a Mejor Director por ‘The Departed’, la Palma de Oro de Cannes por ‘Taxi Driver’ y múltiples BAFTAs y Globos de Oro.

Además, ha demostrado un compromiso con la preservación del cine mediante la fundación de organizaciones como The Film Foundation y el World Cinema Project, dedicadas a restaurar y proteger filmes de gran valor cultural. Su capacidad para innovar y explorar constantemente nuevos temas es un recordatorio de que su legado sigue creciendo, y sus palabras recientes confirman que aún quedan historias por contar en la carrera de este legendario director.

