Basta de rumores | Joel Kinnaman niega estar en la segunda temporada de ‘Peacemaker’: 'Nunca estaría en un show como ese’

El actor Joel Kinnaman, conocido por su papel como Rick Flag en las películas de ‘Suicide Squad’, ha desatado controversia al rechazar rotundamente los rumores sobre su participación en la segunda temporada de la exitosa serie 'Peacemaker - 86%', protagonizada por John Cena. En una reciente entrevista, Kinnaman parece dejar en claro que no tiene intención de regresar a ese universo.

El papel de Joel Kinnaman en DC

Joel Kinnaman interpretó al personaje de Rick Flag en las películas 'Escuadrón Suicida - 25%' (2016) y 'El escuadrón suicida - 91%' (2021). En ambas entregas, su personaje fue un líder militar y una figura moral dentro del equipo de antihéroes. Sin embargo, su destino quedó sellado cuando, en 'The Suicide Squad' de James Gunn, Rick Flag fue asesinado por Peacemaker (John Cena) durante una brutal confrontación que sorprendió tanto a los personajes como a la audiencia. Este evento marcó el fin del personaje en el universo cinematográfico de DC, o al menos eso parecía, hasta que los rumores comenzaron a circular sobre un posible regreso de Kinnaman en la segunda temporada de la serie derivada 'Peacemaker'.

Póster de 'Peacemaker' (imagen: HBO Max)

¿Qué dijo Joel Kinnaman sobre los rumores de su participación en ‘Peacemaker’?

En una entrevista reciente con ScreenRant (vía The Playlist), Joel Kinnaman fue cuestionado sobre su posible participación en la segunda temporada de 'Peacemaker'. Su respuesta fue contundente y generó bastante sorpresa: “Eso es ridículo. Nunca lo haría. Nunca estaría en un show como ese. No es lo que hago”. Aunque no se ofreció mucho contexto adicional en la entrevista, esta declaración puede interpretarse como un rechazo claro a cualquier posibilidad de que Kinnaman retome su papel como Rick Flag, a pesar de las conexiones que su personaje tiene con Peacemaker en el pasado.

Esta reacción ha causado especulación sobre si hay algún malestar por parte del actor con el tono de la serie o con el proyecto en general, especialmente considerando que ha trabajado en televisión anteriormente con éxito en series como 'For All Mankind' y 'House of Cards'.

El rechazo de Kinnaman a aparecer en 'Peacemaker' podría sugerir que no desea volver a un proyecto relacionado con un personaje que ya ha completado su arco narrativo, o simplemente que busca alejarse de este tipo de papeles en favor de otros proyectos.

Joel Kinnaman en 'El escuadrón suicida' (imagen: IMDb)

¿Qué sabemos de la segunda temporada de ‘Peacemaker’?

La segunda temporada de 'Peacemaker' está prevista para estrenarse en 2025, tras el lanzamiento de 'Superman: Legacy', dirigida por James Gunn. La serie sigue a Christopher Smith, también conocido como Peacemaker, un mercenario obsesionado con la paz, aunque de manera irónica y violenta. John Cena regresará para interpretar al personaje titular, junto con otros miembros del elenco original, como Danielle Brooks, Freddie Stroma y Jennifer Holland.

James Gunn, quien también dirigirá la nueva película de 'Superman', confirmó que la segunda temporada de 'Peacemaker' formará parte del renombrado DC Universe (DCU), lo que marca un "soft reboot" de ciertos elementos del antiguo DC Extended Universe (DCEU). A pesar de que personajes como Rick Flag Sr. (interpretado por Frank Grillo) estarán presentes en esta nueva temporada, no parece que Rick Flag Jr. (interpretado por Kinnaman) tenga espacio en la narrativa, al menos no en forma de aparición directa, considerando la firme negación de Kinnaman. Sin embargo, la posibilidad de flashbacks o menciones sigue presente, especialmente porque Peacemaker y Flag Jr. tienen un conflicto no resuelto desde 'The Suicide Squad'.

