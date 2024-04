Zendaya confiesa que la fama no la hace feliz del todo: ‘Ni siquiera puedo disfrutar las cosas que me pasan’

La reconocida actriz y cantante Zendaya, quien ha cautivado al público con su talento y carisma en la pantalla grande y pequeña, ha revelado en una reciente entrevista que la fama no siempre la hace sentir completamente feliz. A pesar de sus numerosos éxitos en la industria del entretenimiento, Zendaya compartió sus sentimientos sinceros sobre la presión y las expectativas que conlleva la fama, y cómo esto ha afectado su capacidad para disfrutar plenamente de sus logros.

Conocida por sus papeles en series como Euphoria - 80% de HBO y en películas de Marvel como Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, Zendaya ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera desde una edad temprana. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, la actriz admitió que a menudo se siente abrumada por las demandas y las responsabilidades que conlleva la fama.

En la entrevista con Vogue (vía Variety), Zendaya reflexionó sobre su trayectoria hasta el momento y compartió sus pensamientos sobre la presión de cumplir con las expectativas y ser percibida como un modelo a seguir desde una edad temprana en su carrera. A pesar de su reconocimiento y admiración por parte del público, Zendaya reveló que a veces se siente incapaz de disfrutar plenamente de sus logros debido a la tensión y la ansiedad que experimenta.

"Ni siquiera puedo disfrutar las cosas que me pasan", confesó Zendaya durante la entrevista. "Estoy muy tensa, y creo que llevo eso desde que era niña y nunca tuve la oportunidad de simplemente intentar cosas. Y desearía haber ido a la escuela".

La actriz también habló sobre los desafíos de crecer bajo el escrutinio público y la percepción constante de tener que ser "perfecta" en todos los aspectos de su vida. A pesar de su éxito y reconocimiento, Zendaya admitió que ha experimentado sentimientos encontrados sobre la fama a temprana edad y el impacto que puede tener en la vida de los jóvenes actores.

"Tenía sentimientos complicados sobre los niños y la fama y estar en el ojo público, o ser un actor infantil", confesó Zendaya. "Solo ahora, como adulta, estoy empezando a darme cuenta y a decir, 'Espera un minuto: solo he hecho lo que he conocido, y esto es todo lo que he conocido'".

A pesar de estos desafíos, Zendaya ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento, con su versatilidad, carisma y compromiso con la autenticidad. A medida que continúa explorando nuevas facetas de su identidad y talento artístico, Zendaya sigue cautivando al público en todo el mundo con su talento único y su sinceridad palpable.

