Kit Harington confirma que la serie de Jon Snow ya no se realizará: Esta es la razón

La serie derivada de Game of Thrones centrada en Jon Snow ya no está en desarrollo activo en HBO. Aunque la serie principal terminó en 2019, la franquicia de fantasía continúa en HBO con múltiples series precuela basadas en las obras de George R.R. Martin, incluyendo la segunda temporada de La casa del dragón - 91% y ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’.

Se informó por primera vez en 2022 que una serie derivada de Jon Snow, que actuaría como secuela de ‘Game of Thrones’ siguiendo al personaje interpretado por Kit Harington, estaba siendo producida en HBO.

Ahora, durante una entrevista exclusiva con Screen Rant, Harington confirmó que la serie derivada de Jon Snow ya no está en marcha:

Actualmente, está fuera de la mesa, porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Entonces, decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no. Está firmemente en el estante.

Kit Harington como Jon Snow

¿Cuál fue el final de 'Game of Thrones'?

El final de ‘Game of Thrones’ dejó a muchos fanáticos divididos y descontentos. Después de ocho temporadas llenas de intriga política, traiciones y batallas épicas, la serie llegó a su conclusión con una serie de eventos que dejaron a los espectadores con más preguntas que respuestas.

Uno de los aspectos más controvertidos fue el destino de Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke, quien se transformó de liberadora a dictadora despiadada y fue finalmente asesinada por Jon Snow.

El final también vio a Bran Stark elegido como el nuevo gobernante de los Siete Reinos, con Sansa Stark declarando la independencia del Norte.

Sin embargo, la falta de cierre para ciertos personajes y tramas, junto con lo que algunos percibieron como un ritmo apresurado y un desarrollo de personajes deficiente, contribuyó a la crítica hacia la última temporada de la serie.

¿Qué sabíamos de la serie de Jon Snow?

La serie derivada de Jon Snow estaba destinada a ser una secuela directa de ‘Game of Thrones’, explorando el destino del personaje después de los eventos de la octava temporada.

Aunque se anunció por primera vez en 2022, se desconoce la línea argumental exacta que habría la serie, pero se especulaba que se centraría en las aventuras de Jon Snow más allá del Muro y junto con Tormund Giantslayer y las tensiones internas y externas que enfrentaría.

Jon Snow en la escena final de 'Game of Thrones'

¿Qué series del universo de George R. R. Martin están en desarrollo?

En el universo de George R. R. Martin, varias series están en desarrollo para expandir el mundo de ‘Game of Thrones’. Una de ellas es ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’, basada en las historias de Dunk y Egg.

Ambientada unos 90 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, esta serie sigue las aventuras de Dunk, un caballero errante que eventualmente se convierte en Ser Duncan el Alto, Comandante de la Guardia Real, y Egg, su escudero, quien más tarde reinará como Aegon Targaryen V.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, los actores de 'Dunk and Egg'

También, se están desarrollando dos spin-offs animados: 'The Golden Empire' y otro basado en la dinastía Yi Ti de Essos. Estos programas explorarán áreas menos conocidas del mundo de Martin y ofrecerán una perspectiva animada única.

Otra serie en desarrollo es The Sea Snake, centrada en Corlys Velaryon, un personaje destacado en ‘House of the Dragon’. Con su vasta exploración marítima y riqueza acumulada, esta serie promete ampliar aún más el rico tapiz de historias de Westeros.

Además, ‘10,000 Ships’ narrará la historia de la princesa Nymeria y su éxodo con 10,000 barcos hacia Dorne, ofreciendo una mirada fascinante a los eventos previos a ‘Game of Thrones’, al igual que una serie basada en la conquista de Westeros por parte de Aegon Targaryen. Estas series prometen llevar a los espectadores a nuevos territorios dentro del universo de Martin y mantener viva la emoción por la franquicia de George R.R. Martin .

