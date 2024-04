Avatar: The Last Airbender llegará al universo de Fortnite

Desde su lanzamiento en 2017, Fortnite se ha consolidado como un verdadero fenómeno cultural en el mundo de los videojuegos. Desarrollado por Epic Games, este título de batalla real ha atraído a millones de jugadores de todas las edades con su combinación de acción, construcción y estilo visual distintivo. Con actualizaciones regulares, eventos en línea y colaboraciones con franquicias famosas, en esta ocasión el videojuego ha decidido colaborar con el universo de Avatar: The Last Airbender.

La serie de animación Avatar: The Last Airbender se sumará a la experiencia de Fortnite en el capítulo 5, temporada 2. Tres de los personajes protagonistas, Katara, Toph y Zuko, se unen al universo del juego como skins disponibles para su adquisición en la tienda de objetos.

Epic Games lanzó el anuncio oficial de los nuevos aspectos a través de su cuenta de X. En el breve adelanto en video, se observa a Katara aproximándose a Aang, quien yace congelado en un iceberg, seguido de imágenes que presentan a Zuko dominando el control del fuego y a Toph ejerciendo su habilidad con la tierra.

El anuncio en X no hizo referencia específica a la inclusión del skin de Aang en la tienda, sin embargo, filtraciones en redes sociales especulan que la presencia del personaje podría formar parte de un Event Pass en desarrollo.

Para obtener el skin de Kora, deberás cumplir una serie de tareas específicas, a diferencia de otras recompensas que se obtienen simplemente al avanzar en el Pase de Batalla. Una vez que hayas concluido un total de 10 misiones requeridas, recibirás la apariencia de Kora. Esta skin y sus misiones asociadas estarán disponibles hasta el cierre de la temporada actual, programada para el 24 de mayo. Es necesario poseer el Pase de Batalla para acceder a estas misiones.

La colaboración promete ofrecer a los fanáticos la oportunidad de incorporar a sus personajes favoritos de la serie en sus aventuras virtuales a partir del próximo martes 9 de abril de 2024.

En Fortnite, los skins son elementos que permiten a los jugadores personalizar la apariencia de sus personajes dentro del juego. Estos skins pueden incluir trajes, accesorios, gestos y mochilas que no afectan la jugabilidad, pero permiten a los jugadores expresar su estilo y creatividad.

Algunos skins son parte de paquetes de compra, mientras que otros se pueden obtener a través del pase de batalla del juego o eventos especiales. Estos elementos cosméticos son altamente valorados por la comunidad de Fortnite y a menudo generan un gran interés entre los jugadores.

El debut de la primera temporada del live-action de avatar en Netflix, Avatar: La Leyenda de Aang - 63%, se produjo el 22 de febrero de 2024, generando al principio las típicas incertidumbres asociadas a un producto nuevo. Sin embargo, la producción fue recibida con entusiasmo tanto por parte de la crítica especializada como por los seguidores de la serie original. Con ocho episodios llenos de aventuras y elementos fantásticos, la adaptación se convirtió en un éxito rotundo para la plataforma de streaming.

Teniendo en cuenta lo anterior, Netflix confirmó una segunda y tercera temporada de la serie, en las cuales se encuentran en etapa de desarrollo y, hasta este momento, no existe una fecha confirmada de estreno de la segunda entrega.

A continuación, puedes ver el teaser que presenta la colaboración entre Fornite y Avatar: The Last Airbender:

