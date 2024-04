OFICIAL: Matrix 5 ya es un hecho, confirma Warner, pero sin la dirección de las Wachowksi

Tres días después del 25 aniversario de la primera cinta de Matrix - 87% protagonizada por Keanu Reeves, Warner Bros. Discovery ha confirmado oficialmente que se encuentra en proceso de desarrollo de la quinta entrega de esta franquicia de renombre. Jesse Ehrman, quien lidera la producción en Warner ha compartido algunos detalles iniciales sobre este esperado proyecto a través de Variety.

La saga original hizo su debut el 31 de marzo de 1999 en los cines de Estados Unidos, posteriormente con su estreno global, logró cautivar a más público alrededor del mundo desde entonces. A la primera entrega le siguieron dos secuelas, Matrix Recargado - 73% y Matrix: Revoluciones - 36%, en 2002 y 2003, respectivamente.

La trilogía original fue dirigida por las hermanas Lilly Wachowski y Lana Wachowski. Pasaron casi dos décadas antes de que la cuarta película, Matrix Resurrecciones - 65%, llegara en 2021, aunque no alcanzó las expectativas esperadas en la taquilla. Otra de las principales decepciones fue que solo Lana volvió a la dirección de la franquicia sin Lilly. La quinta entrega será dirigida por Drew Goddard. En esta ocasión, Lana únicamente participará como productora ejecutiva del proyecto.

¿Qué fue lo que dijo Warner acerca de Matrix 5?

El presidente de producción expresó entusiasmo en su comunicado por la llegada a Warner Bros. del nuevo director y guionista de la quinta entrega, además, Ehrman reveló que Goddard fue el responsable de presentar la nueva idea para continuar con el universo de Matrix, respetando el legado de las hermanas Wachowski y ofreciendo una perspectiva única en línea con su aprecio personal por la serie: “Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la película, series y personajes”

Ehrman, destacó en su declaración el compromiso del equipo de Warner Bros. Discovery y la emoción de incorporar la visión de Drew a la saga, enriqueciendo así el canon cinematográfico construido en el estudio durante más de 25 años por las mentes creativas detrás de la franquicia.

¿Quién es Drew Goddard, el nuevo director de Matrix 5?

Goddard dio sus primeros pasos profesionales en la televisión, contribuyendo como guionista en reconocidas series como Lost, Buffy: La cazavampiros y Alias, antes de consolidarse en el ámbito cinematográfico con el guion del éxito de taquilla de ciencia ficciónCloverfield: Monstruo - 77%. Goddard también escribió los guiones de Guerra Mundial Z - 67% yLa Cabaña Del Terror - 91%.

Posteriormente, Goddard se embarcó en el universo de Marvel al liderar la serie Daredevil - 98% para Netflix, y alcanzó la distinción de ser nominado al Premio de la Academia por Mejor Guión Adaptado gracias a su trabajo en la película Misión Rescate - 92%, protagonizada por Matt Damon.

¿Cuál es la trama de Matrix 5?

La sinopsis para Matrix 5 aún se mantiene en secreto para su director y los productores, sin embargo, Ehrman adelantó que la nueva cinta seguirá la línea de las cuatro películas anteriores y se mantendrá fiel al universo que ha cautivado a los cinéfilos y fanáticos de la saga.

¿Keanu Reeves regresará para la quinta entrega de Matrix?

De acuerdo con Warner Bros. Discovery, la cinta se encuentra en etapa de desarrollo y no se ha confirmado el elenco que participará en la quinta entrega. Aunque exista la posibilidad de que Reeves regrese a interpretar su personaje de Neo en la franquicia por quinta vez, por ahora, tanto la participación del actor, como el regreso de Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving y Jada Pinkett Smith a la quinta entrega sigue siendo una incógnita que la matrix aún no ha revelado.

¿Cuándo y dónde se estrenará Matrix 5?

Hasta este momento no se han revelado detalles del estreno de la próxima cinta de la franquicia. No obstante, el estreno inicial podría ser únicamente en pantallas de cine teniendo en cuenta el fracaso que tuvo en la taquilla la cuarta parte al ser estrenada simultáneamente en cines y en la entonces plataforma de HBO Max.

