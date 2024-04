Bambi es un venado… terrorífico en su nueva película live action: Checa su primer tráiler

La compañía cinematográfica Jagged Edge Productions ha lanzado el primer adelanto de Bambi: The Reckoning, la más reciente entrega de su serie de películas de terror basadas en personajes de dominio público.

Este estudio es reconocido por sus anteriores filmes de terror inspirados en Winnie the Pooh. El teaser recién revelado ofrece una breve visión, presentando a un grupo de cazadores en un bosque. En la breve secuencia, se muestra a un ciervo furioso embistiendo un automóvil y volcándolo, acompañado de un poderoso rugido.

Póster de Bambi (Créditos: IMDb)

¿De qué trata el live action de Bambi?

La trama se centra en Xana (interpretada por Roxanne McKee) y su hijo Benji (interpretado por Tom Mulheron), quienes se ven envueltos en un accidente de tráfico y rápidamente se convierten en el blanco de la versión asesina de Bambi. Inspirada en la película de animación Bambi - 91%, esta historia presenta una nueva versión del inocente ciervo, ahora transformado en un ser de venganza y violencia.

¿Quién dirige la nueva versión de Bambi?

La dirección de Bambi: The Reckoning recae en el cineasta británico especializado en películas de serie B, Dan Allen, reconocido por su trabajo en filmes como Unhinged, It Came From Below y Mummy Reborn, así como por numerosos cortometrajes y labores de edición en diversas producciones previas. El guion fue escrito por Rhys Warrington, tomando como base la novela original de Felix Salten .

¿Cuál es el origen de la historia de Bambi?

La historia de Bambi tiene sus raíces en una novela homónima escrita por el autor austriaco Felix Salten en 1923. Su enfoque realista en la vida en el bosque y la naturaleza hizo de Bambi un éxito instantáneo y una fuente de inspiración para generaciones posteriores de escritores y artistas.

Fuente: IMDb

Walt Disney llevó la historia de Bambi a la pantalla grande por primera vez en 1942. Aunque la película de Disney suavizó algunos de los aspectos más sombríos de la novela, conservó la esencia misma de la obra original de Salten y el mensaje sobre el ciclo de la vida y la naturaleza.

¿Cuándo paso Bambi a ser de dominio público?

La historia y el personaje de Bambi pasó a ser de dominio público a partir del 1 de enero de 2022, junto con otras obras como The Murder of Roger Aykroyd, de Agatha Christie , La serpiente emplumada, de D. H. Lawrence y Winnie the Pooh de A.A. Milne .

¿Qué significa que Bambi es dominio público?

El paso de Bambi al dominio público significa que la historia, los personajes y el universo del bosque estarán disponibles para que artistas, cineastas, escritores y creativos de todas las disciplinas exploren y reinterpreten. Desde adaptaciones teatrales hasta nuevas versiones animadas.

Además, este cambio en el estatus legal también ofrece la oportunidad de preservar y celebrar el legado de Bambi de nuevas maneras. Archivos, exposiciones y eventos especiales pueden conmemorar la importancia cultural y artística de esta historia, permitiendo que las futuras generaciones continúen disfrutando y aprendiendo acerca de la narrativa de este personaje.

Es importante aclarar que, al igual que la versión del personaje de Winnie the Pooh de Disney, la película y personajes animados de la cinta Bambi (1942), continúan bajo el copyright de la casa del ratón.

¿Disney está involucrado en la película de terror de Bambi?

Al igual que con la franquicia de Winnie The Pooh: Miel y Sangre - 38%, Disney no colabora con esta cinta de terror. La producción está a cargo de Scott Jeffrey y Rhys Frake-Waterfield y su compañía Jagged Edge Productions que fue fundada en 2020 para producir cintas de thriller y terror.

¿Qué otras películas de Bambi se harán próximamente?

Jagged Edge Productions confirmó oficialmente a través de Variety el desarrollo de la cinta Poohniverse: Asamblea de Monstruos, una producción a la que también se une Bambi, y presentará versiones psicopáticas de personajes como Winnie the Pooh, Peter Pan, Campanita, Pinocho, El Sombrerero Loco y La Bella Durmiente. El filme está programado para ser lanzado en el año 2025.

¿Cuándo y dónde se estrenará la película nueva película de Bambi?

Hasta este momento, la compañía productora no ha brindado información acerca de la fecha de estreno de la nueva cinta de Bambi, el tráiler únicamente revela que próximamente, sin embargo, de acuerdo con el sitio IMDb, EL lanzamiento podría llegar hasta el último trimestre del año. El filme será lanzado en salas cinematográficas antes de llegar a streaming.

A continuación, puedes ver el tráiler de Bambi: The Reckoning:

