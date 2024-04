Sydney Sweeney admite que le avergüenzan varios papeles de su carrera

Sydney Sweeney es una de las estrellas más aclamadas de los últimos años en Hollywood, todo gracias a su destacada participación en Euphoria - 80%, serie que le dio el impulso hacia la fama internacional. Pero aunque durante tiempos recientes su carrera se ha fortalecido, la intérprete de 26 años admite para Who What Wear (vía IndieWire) que hay muchos papales en proyectos previos de los que se siente muy avergonzada. Tal parece que Sweeney también carga con algunas culpas respecto a lo que ha hecho en el pasado.

¿En qué producciones ha participado Sydney Sweeney?

Sweeney comenzó su carrera como actriz a una edad temprana, participando en obras escolares y comerciales locales antes de trasladarse a Los Ángeles para seguir su sueño de actuar profesionalmente. Su primer papel importante llegó con la película Zombies of Mass Destrction de 2009. Sin embargo, fue su papel como Eden en la aclamada serie de Hulu, The Handmaid's Tale - 76%, lo que la llevó a la atención del público y la crítica. Desde entonces, ha participado en una variedad de producciones, incluyendo Everything Sucks!, Sharp Objects - 96%, Euphoria - 80% y The White Lotus - 93%, entre otras.

Sydney Sweeney en la Met Gala 2023 (Fuente: People)

La carrera de Sydney Sweeney ha sido marcada por altibajos, pero siempre presente en pantalla a través de su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente resonantes, lo que le ha valido elogios por su habilidad actoral. Además de su trabajo en la pantalla chica, también ha incursionado en el cine, participando en películas como El Misterio de Silver Lake - 56%, Había una vez en... Hollywood - 94% y Con Todos Menos Contigo - 52%.

¿Qué dijo Sydney Sweeney sobre sus trabajos previos en la industria del entretenimiento?

Aunque ahora mismo goza de una buena etapa en su carrera con varios proyectos estrenados, Sydney admite que no todo fue bueno en el pasado, de hecho, se avergüenza de buena parte de su trabajo:

Como actor, haces audiciones para todo, cruzas los dedos, esperas y trabajas duro para entrar en la sala. ¿Estaba orgullosa de todas ellas o muy entusiasmada con todos los personajes? No. ¿Me gustaría poder hacer cambios y ser más parte del proceso y ser más asertivo? Sí. Pero no estaba en condiciones de poder hacerlo. He tenido mucha suerte de que la mayoría de los proyectos recientes en los que he participado en los últimos cinco o seis años fueran con grandes cineastas. Es un lugar realmente increíble para estar.

Sydney Sweeney como Cassie (Fuente: Warner Bros.)

Cassie Howard, interpretada por Sydney Sweeney en Euphoria, es el personaje que ha contribuido significativamente a la fama de la actriz. Cassie es una adolescente que lucha con problemas de autoestima y busca desesperadamente amor y aceptación en medio de un entorno caótico y desafiante. Su arco narrativo se centra en su relación tumultuosa con sus parejas y amigos, sus inseguridades personales y su viaje hacia la autodescubrimiento.

El personaje de Cassie resuena profundamente con la audiencia debido a su complejidad emocional y su lucha por encontrar su identidad en un mundo que constantemente la juzga. Sydney Sweeney logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza interna de Cassie de manera auténtica y conmovedora, lo que ha generado una conexión especial con el público.

