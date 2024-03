Winnie the Pooh: Miel y Sangre | Confirman 3ra. parte y revelan que será la más cara y aterradora

Los productores Rhys Frake-Waterfield y Scott Chambers, de la cadena de terror Jagged Edge Productions, han anunciado oficialmente la producción de la tan esperada tercera entrega del slasher Winnie The Pooh: Miel y Sangre - 38%. Los directores del proyecto confirmaron que la cinta contará con un presupuesto mayor con respecto a sus predecesoras, además de la introducción de nuevos personajes icónicos de las historias originales de Winnie the Pooh, como Conejo, los heffalumps y los woozles, quienes sin duda serán reinterpretados de manera sádica y perturbadora.

El anuncio de la secuela llega a través de Fathom Events, justo ahora que Winnie The Pooh: Miel y Sangre 2 acaba de estrenarse el pasado 22 de marzo en los cines de Estados Unidos. A poco más de un año después del lanzamiento de la primera película, es notable que la franquicia ha crecido con éxito en taquilla, incluso, a pesar de las malas críticas que han tenido estos filmes por parte de la prensa y los especialistas por mostrar al osito amarillo en una nueva y oscura faceta.

Fuente: IMDb

¿De qué tratan las películas de la franquicia Winnie the Pooh: Sangre y miel?

La primera cinta arranca en el momento en que la era de las aventuras y de diversión llega a su fin para Pooh y Piglet, cuando Christopher Robin los abandona a su suerte en el bosque. A medida que el tiempo transcurre, la inocencia de estos personajes se desvanece y se sumergen en la naturaleza salvaje que los rodea. Convertidos en criaturas primitivas y despiadadas, Pooh y Piglet resurgen como una amenaza aterradora para un grupo de jóvenes que se hospedan en una cabaña remota.

Winnie the Pooh: Miel y Sangre 2 muestra la furia desatada de Winnie, Piglet, Búho y Tiger, cuando Christopher Robin desvela su existencia en el Bosque de los Cien Acres. Decididos a liberarse de las sombras, Winnie y sus amigos se dirigen hacia Ashdown, lugar de residencia de Christopher Robin, dejando tras de sí un rastro de muerte y caos. Con astucia y fuerza y sed de venganza, este equipo de asesinos busca acabar de manera definitiva con su viejo amigo Christopher Robin.

Los detalles de la tercera entrega aún no han sido revelados, pero los creadores han confirmado que será mucho más sangrienta que sus antecesoras. Los personajes que aparecen en estas películas ya están dentro del dominio público, lo que brinda a los cineastas la libertad de ofrecer su propia interpretación de la historia.

¿Disney está involucrado en la producción de las películas Winnie the Pooh: Sangre y miel?

No, Disney está completamente fuera de la jugada. La franquicia de Winnie the Pooh: Miel y Sangre está a cargo de Jagged Edge Productions, una compañía de producción fundada en 2020 por Scott Jeffrey y Rhys Frake-Waterfield, que se especializa en la creación de largometrajes de los géneros de terror y thriller, aunque recientemente ha comenzado a aventurarse en otros proyectos de diferentes géneros en su trabajo.

Fuente: IMDb

El 1 de enero de 2022, las clásicas historias de Winnie the Pooh escritas por A.A. Milne pasaron al dominio público. Cabe aclarar que la versión de Pooh de Disney aún está sujeta a derechos de autor, sin embargo, la compañía ya no tiene control exclusivo sobre los derechos del personaje Winnie the Pooh.

¿Qué otras películas de Winnie-Pooh se harán próximamente?

Jagged Edge Productions confirmó recientemente para Variety que, habrá Pooh para rato y, además de la próxima secuela, se encuentran trabajando en el Poohniverse: Asamblea de Mounstros, una producción en la que también se incluirían las versiones psicópatas de Peter Pan, Bambi, Campanita, Pinocho, El Sombrerero Loco y La Bella Durmiente. El filme está previsto para ser lanzado en 2025.

