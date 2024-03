Kinds of Kindness, la nueva película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, presenta su primer tráiler

Después de una increíble temporada de premios en la que su película triunfó por todo lo alto, Emma Stone y Yorgos Lanthimos están de regreso con un nuevo proyecto juntos. El aclamado dúo, junto con un reparto compuesto por otras grandes estrellas de Hollywood, han dado rápido sentido a una película que llegará muy pronto a las salas de cine. El frenético avance nos muestra a Stone, junto con otros grandes nombres de la industria, protagonizando un tráiler que se distingue por su color y por sus emociones sin control.

¿De qué trata la nueva película de Yorgos y Emma?

Estamos hablando de Kinds of Kindness, película que además de Stone, cuenta con la participación de Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, y Hunter Schafer. A continuación puedes leer la sinopsis y posteriormente ver el tráiler oficial.

Es una fábula tríptico que sigue a un hombre sin elección que intenta tomar el control de su propia vida; un policía alarmado porque su esposa, desaparecida en el mar, ha regresado y parece una persona diferente; y una mujer decidida a encontrar a alguien específico con una habilidad especial, que esté destinado a convertirse en un líder espiritual prodigioso.

La gloria de Emma

La carrera de Emma ha sido marcada por su talento innato. Comenzó en el mundo del entretenimiento a una edad temprana, actuando en producciones teatrales locales y programas de televisión. Sin embargo, fue su papel en Supercool - 88% en 2007 lo que la catapultó a la fama. Desde entonces, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su presencia en la pantalla.

Stone es conocida por su estilo de actuación natural y auténtico, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con facilidad. Ha demostrado su habilidad tanto en comedias ligeras como en dramas intensos, estableciéndose como una de las actrices más solicitadas de Hollywood.

A lo largo de su carrera, Stone ha sido reconocida con numerosos reconocimientos, incluidos premios Óscar, BAFTA y Globos de Oro, por su destacada actuación en La La Land: Una Historia de Amor - 92% y Pobres Criaturas - 96%. Estas distinciones resaltan su talento excepcional y su capacidad para cautivar a la audiencia en roles diversos y desafiantes.

El afán de Yorgos

Lanthimos es un director y guionista griego reconocido por su estilo único y provocador en el cine contemporáneo. Comenzó su carrera dirigiendo cortometrajes y comerciales antes de hacer su debut en largometrajes con Kinetta en 2005. Pero fue con películas como Canino - 92% y Alps: Los suplantadores - 76% que captó la atención internacional por su enfoque surrealista, narrativas inusuales y diálogos minimalistas.

El estilo de Lanthimos se caracteriza por su exploración de temas existenciales y sociales a través de tramas oscuras y a menudo perturbadoras. Sus películas están impregnadas de una atmósfera surrealista y un humor negro que desafía las convenciones cinematográficas tradicionales. Utiliza la actuación estilizada y la dirección meticulosa para crear mundos cinematográficos que son al mismo tiempo extraños y cautivadores. Otras películas notables son La Langosta - 90%, La favorita y, por supuesto, Pobres Criaturas.

¿Cuándo se estrena Kinds of Kindness?

De acuerdo con las redes sociales de Searchlight, la nueva película llegará a las salas de cine el próximo 21 de junio.

