Drake Bell revela que Nickelodeon no lo ha compensado por los abusos que sufrió

Drake Bell apareció en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV - 83%, producido por Discovery. El cantante de 37 años compartió su testimonio sobre el sufrimiento que padeció cuando trabajó en Nickelodeon durante su adolescencia. Drake sufrió abuso sexual a manos de Brian Peck, un ex trabajador en la oficinas de Nickelodeon. Ahora, en un nuevo capítulo del podcast The Sarah Fraser Show, Bell revela que la empresa no le ha ofrecido ninguna compensación y que su respuesta ante el caso es absolutamente vacía.

Drake en el entretenimiento

La carrera multifacética de Drake Bell abarca la televisión, el cine y la música, consolidándolo como una figura destacada en el mundo del entretenimiento desde una edad temprana. Bell comenzó su carrera como actor infantil en la década de 1990, apareciendo en varios programas de televisión antes de obtener reconocimiento por su papel protagónico en la exitosa serie de Nickelodeon, Drake & Josh.

La serie, que se emitió entre 2004 y 2007, catapultó a Bell a la fama mundial, donde interpretó a Drake Parker, un carismático y despreocupado adolescente. Su química en pantalla con su coprotagonista Josh Peck y su capacidad para la comedia lo convirtieron en uno de los íconos juveniles más populares de la época.

Además de su éxito en la televisión, Bell incursionó en el mundo del cine, participando en películas como Drake & Josh Go Hollywood y College, ampliando así su alcance como actor. Paralelamente a su carrera actoral, Drake Bell también es conocido por su talento musical. En 2005 lanzó su álbum debut, "Telegraph", fusionando elementos de pop rock y power pop. Su música ha sido bien recibida por los fans, y ha seguido lanzando álbumes exitosos a lo largo de los años, incluyendo "It's Only Time" y "Ready Steady Go!".

Drake y Nickelodeon

En entrevista con Sarah Fraser, Drake Bell habla sobre la respuesta que dio Nickelodeon al documental Quiet on Set, ofrecido a Variety: “Estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante.” Para el actor y músico, esta respuesta está vacía:

Hay una respuesta muy bien adaptada que dice: "Aprender sobre su trauma", porque no podían decir que no sabían sobre esto o lo que había sucedido, ni nada. Así que creo que fue una respuesta muy bien adaptada por parte de probablemente algún gran abogado de Hollywood. Sus respuestas me parecen bastante vacías, porque, quiero decir, todavía muestran nuestros programas, todavía presentan nuestros programas.

Drake Bell habló sobre el nulo apoyo económico que ha recibido por parte de Nickelodeon y vuelve a destacar la planeada contestación hecha por los abogados de la empresa al no ofrecer nada más.

Tengo que pagar mi propia terapia, tengo que descubrir qué... quiero decir, si hubiera algo, si hubiera alguna verdad detrás de que realmente se preocuparan, habría algo más que citas en una página de obviamente un representante legal, diciéndoles exactamente cómo adaptar una respuesta.

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV todavía no tiene fecha de estreno en México; llegará a la plataforma de MAX.

