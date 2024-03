Dan Schneider, exproductor de iCarly, responde a las acusaciones del documental de Nickelodeon

Dan Schneider emergió como una fuerza creativa en la década de 1990, con su trabajo en programas emblemáticos como All That o Kenan y Kel, los cuales definieron la comedia juvenil de la época. Series como Zoey 101, Drake y Josh, El Show de Amanda, iCarly y Victorious se convirtieron en fenómenos culturales, catapultando a jóvenes talentos a la fama y consolidando a Schneider como un titán en la televisión para adolescentes.

No obstante, detrás de toda esa alegría que brindó esta persona junto a Nickelodeon, también existió una amarga verdad y una serie de acusaciones que, durante años cuestionaron la ética profesional de Schneider. Ahora, el documental Quiet on Set:The Dark Side of Kids TV, dirigido por Mary Robertson y Emma Schwartz revela más acerca de esta polémica y tras una semana de su estreno, el productor ha salido a dar la cara.

Nichelle Nichols y Kimberly Russell junto a Schneider (Créditos: IMDb)

¿De qué trata el documental Quiet on Set:The Dark Side of Kids TV?

Este documental de cuatro partes explora la polémica detrás de algunos de los shows más populares de la era dorada de Nickelodeon. Se centra en los orígenes y primeros años profesionales del productor, así como las acciones y el ambiente toxico que creo en el set para sus compañeros de trabajo, incluyendo actores infantiles.

Póster oficial de Quiet on Set (Créditos: IMDb)

¿Qué dijo Dan Schneider sobre los señalamientos de acoso?

Fue a través de una entrevista en video realizada por BooG!e (quien interpretó a T-Bo en iCarly), que Schneider respondió a las acusaciones en su contra después de haber visto Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Algunas de las palabras que mencionó el productor en la entrevista que dura 20 minutos fueron:

Ver esto las últimas noches fue muy difícil (…) Le hago frente a mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo una gran disculpa a algunas personas.

Parte del elenco de iCarly junto a Schneider (Créditos: IMDb)

La docuserie incluyó testimonios de muchas personas involucradas en distintas situaciones desafortunadas con el productor, por lo que Schneider también agregó lo siguiente a sus declaraciones:

Odio que cualquiera que haya trabajado conmigo no lo haya pasado bien (…) Hubo tantos momentos en los que quise levantar el teléfono y llamar a algunas de esas personas y decirles: 'Lo siento mucho, hablemos de ello y desearía que lo pasaran mejor y yo'. Ojalá pudiera haberles brindado una mejor experiencia.

Es un hecho que continuarán saliendo más verdades a la luz acerca de este tema, sin embargo, más allá de los titulares, es importante la concientización acerca de fomentar ambientes laborales en el set libres de acoso y violencia de cualquier tipo.

