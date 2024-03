Yeong-su, actor de ‘El Juego del Calamar’, recibe condena de cárcel por acoso

Yeong-su Oh, actor surcoreano conocido por su papel en la exitosa serie de Netflix El juego del calamar - 100%, ha sido declarado culpable de acoso sexual por un tribunal en Corea del Sur. La noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento y a los seguidores del actor en todo el mundo.



La sentencia fue dictada tras un largo proceso judicial que se remonta a 2022, cuando una actriz presentó una denuncia acusando a O Yeong-su de comportamiento inapropiado. Según el fallo del juez del tribunal de distrito de la ciudad de Seongnam, O Yeong-su, de 79 años, fue encontrado culpable de tocar inapropiadamente a una actriz en 2017, incluyendo abrazarla, tomarle la mano y besarle la mejilla. Estos actos han sido considerados como acoso sexual y violación de la integridad personal de la víctima.

O Yeong-su en El Juego del Calamar (Imagen: Netflix)

A pesar de la negación de los cargos por parte de O Yeong-su, el tribunal determinó que existían pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Como resultado, se le impuso una sentencia suspendida de ocho meses de cárcel y la obligación de asistir a 40 horas de clases sobre violencia sexual. Además, se espera que el actor apele el veredicto, según lo informado por el New York Times (vía Variety).

La noticia ha generado un debate intenso en la industria del entretenimiento y entre los seguidores de "El Juego del Calamar". O Yeong-su, quien interpretó el papel de Oh Il-nam en la serie, ganó un Globo de Oro por su actuación y fue nominado a un Premio Emmy por su destacado trabajo. Sin embargo, este escándalo ha arrojado una sombra sobre su carrera y ha planteado preguntas sobre su futuro en la industria.

Este caso también ha puesto de manifiesto la importancia del movimiento #MeToo en Corea del Sur y ha destacado la necesidad de abordar el acoso sexual en todas sus formas. A medida que más víctimas se sienten empoderadas para denunciar el comportamiento inapropiado, se espera que la industria del entretenimiento tome medidas más enérgicas para prevenir y abordar estos problemas.

Por otro lado, la condena de O Yeong-su no debe preocupar a los fans de El Juego del Calamar ni tendría por qué poner en peligro el futuro de la serie, pues no estaba programado para aparecer en la segunda temporada, aunque su papel en la primera entrega sigue siendo un elemento importante de la trama. Los productores aún no han comentado públicamente sobre cómo abordarán esta situación.

La condena de O Yeong-su por acoso sexual vuelte a destacar la importancia del movimiento #MeToo y ha planteado preguntas importantes sobre la responsabilidad de los actores y la necesidad de abordar el acoso sexual en todas sus formas.

