Max y Spotify tienen el combo ganador de contenido para tus maratones de series y películas

Si pensabas que habías visto el mejor crossover de la historia con Batman vs. Superman, toma un respiro porque se vienen grandes cosas para tus tardes de entretenimiento. Elegir un contenido para ver no siempre es tan fácil como pareciera, pero que no cunda el pánico, los refuerzos llegaron.

Max no solo te ofrece una gran variedad de canales y contenidos para disfrutar en streaming, ahora también te recomienda de manera personalizada series, películas y documentales con base en tus gustos musicales.

De la mano con Spotify, Max lanza una experiencia única de entretenimiento. En apenas unos segundos tendrás muchas opciones para disfrutar del mejor contenido sin necesidad de agobiarte en una búsqueda que, en ocasiones, pareciera eterna.

Max y Spotify tienen la guía de series y películas que necesitabas

¿Cuántas veces no has deseado que alguien te recomendara algo, pero que vaya en sintonía con los géneros que te gustan o a esas opciones ‘ocultas’ que desearías descubrir?

Pues Max lo entendió todo y ahora podrás disfrutar de un top 5 de contenidos basados en tus canciones preferidas.

Con una lectura inteligente de tus últimas 50 temas reproducidos en Spotify, Max hará un análisis detallado que derivará en el match perfecto entre música y pelis o series.

Para comenzar esta experiencia en streaming solo necesitas tener activa una cuenta de Max e ingresar a https://max.enspotify.com/

Una vez que entres, se realizará el mapeo en cuyo resultado te mostrará cinco sugerencias de contenido para que elijas.

La música dice de nosotros mucho más de lo que nos imaginamos, por ello, a través de tus playlist Max te recomendará varias opciones según tus géneros musicales favoritos.

¿Eres asiduo seguidor de rock indie? Un thriller como True Detective: Tierra Nocturna - 94% o un documental como La Narcosatánica.

¿Andas en tu Taylor Swift Era? La trilogía de Antes Del Amanecer - 100% con Ethan Hawke y Julie Delpy te caerá como anillo al dedo.

¿Te sientes en una etapa más audaz? Naked and Afraid se convertirá en tu reality show favorito para devorar más de una temporada.

Una vez que aparezca el desglose de tu guía, solo tienes que elegir y darle play a la opción que más te atrape.

¿Y si no tengo cuenta en Max?

Para todos los gustos encontrarás más de un plan para contratar. Puedes elegir la modalidad mensual o anual en alguno de los tres planes: Básico con anuncios, Estándar y Platino.

Si ya escogiste el que más te conviene, podrás acceder a un catálogo inmenso de contenidos entre los que destacan las películas de DC, los canales de Discovery con los realities que se han convertido en los más populares de la televisión, todo el universo de Harry Potter, la aclamada serie The Last of Us - 97%, todo en un solo lugar.

No importa qué plan elijas, en Max tienes mucho más que ver.

