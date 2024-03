Patty Jenkins asegura que no habrá más Mujer Maravilla porque James Gunn no tiene interés

La renombrada directora Patty Jenkins ha confirmado lo que ya todo el mundo sabía o sospechaba: que su tiempo a cargo de Mujer Maravilla terminó, y ha señalado a James Gunn, el director detrás de la reestructuración del Universo Extendido de DC (DCEU), como la razón detrás de esta decisión.

En una reciente entrevista para el podcast Talking Pictures (vía Variety), Jenkins, conocida por dirigir tanto Mujer Maravilla como su infame secuela de 2020, abordó la incertidumbre en torno al futuro de la saga de la superhéroe icónica. Con una franqueza sorprendente, Jenkins explicó que su experiencia con Wonder Woman ha llegado a su fin, debido a la falta de interés por parte del nuevo equipo de liderazgo en DC Studios.

Patty Jenkins y Gal Gadot en el set de Mujer Maravilla 1984 (imagen: Warner Bros. Pictures)

"Ellos no están interesados en hacer más 'Wonder Woman' por el momento", afirmó Jenkins. "No es una tarea fácil, con lo que está sucediendo en DC. James Gunn y Peter Safran tienen que seguir su propio corazón en sus propios planes. No sé qué están planeando hacer ni por qué, así que tengo simpatía por lo grande que es su trabajo y tienen que seguir su corazón y hacer lo que tienen planeado".

Esta revelación ya no es un giro inesperado. A pesar del éxito que tuvo la primera entrega de Mujer Maravilla - 92% bajo la dirección de Jenkins, la secuela fue un fracaso en muchos sentidos, y el cambio de liderazgo en DC Studios, con la llegada de James Gunn y Peter Safran, ha provocado una reevaluación de las prioridades creativas y estratégicas para el futuro del universo de superhéroes.

El futuro de la franquicia Mujer Maravilla había sido objeto de especulación desde que se anunció la cancelación de Wonder Woman 3 en diciembre de 2022. En ese momento, surgieron rumores sobre desacuerdos entre Jenkins y el nuevo equipo de liderazgo en DC Studios, aunque más tarde se aclaró que no hubo tal conflicto, sino un cambio de planes.

Las palabras de Jenkins en el podcast no solo confirman la ruptura entre ella y el universo cinematográfico de DC, sino que también sugieren que el personaje interpretado por Gal Gadot en el cine no volverá pronto. Jenkins expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de traer a la vida a uno de los personajes más icónicos de DC, pero también dejó claro que está lista para seguir adelante y explorar nuevas oportunidades creativas.

Por otro lado, el enfoque de Jenkins ahora se centra en su próximo proyecto, Rogue Squadron, una película de Star Wars centrada en los pilotos de combate en el universo de la saga galáctica.

