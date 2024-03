Ryan Gosling recibió ayuda de sus hijas para el show de 'I'm Just Ken' en los Oscar 2024

Los Oscar 2024 fueron verdaderamente grandiosos, pero la destacada performance musical de Ryan Gosling con su canción ‘I'm Just Ken’, de la película Barbie - 88%, fue uno de los mayores aciertos de la noche. Su interpretación no solo mostró su talento como actor, sino también su grandiosidad como músico y showman. Pero no fue trabajo de un sólo hombre. Para la revista People, Gosling declara que fueron sus hijas quienes lo ayudaron a montar buena parte del show.

No te pierdas: Star Wars: Patty Jenkins anuncia que Rogue Squadron está nuevamente en desarrollo

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre sus hijas?

Nadie quedó indiferente ante la presentación de Ryan en los Oscar 2024. Su traje rosado, sus lentes oscuros y sus abundantes bailarines fueron protagonistas de incontables interacciones y conversaciones en redes sociales. El número musical fue un éxito, mostrando a un Gosling cómodo con su posición y su canción. Pero fueron Esmeralda y Amanda, hijas de Gosling nacidas en 2014 y 2016, respectivamente, las que dieron las notas más importantes para elevar la presentación:

Fuente: IMDb

Me dieron algunos consejos y algunas notas, todas notas geniales. Ellas son una gran parte de esto para mí... fue el interés de mis hijas en Barbie y el desinterés en Ken lo que me metió en esto en primer lugar. Fue hermoso tenerlas allí al final. Fue grandioso. Fue muy divertido porque vinieron al ensayo general el día anterior y estaban en primera fila.

Te invitamos a leer: Reboot de Red Sonja será menos sexista que los cómics, asegura Matilda Lutz, la protagonista

Ryan Gosling comenzó su carrera como actor infantil en programas de televisión como The Mickey Mouse Club, pero fue en la década de 2000 cuando realmente captó la atención de la crítica y el público con roles destacados en películas como Diario de una Pasión - 52% y Half Nelson - 90%, esta última le valió una nominación al premio Óscar como Mejor Actor. Gosling ha demostrado su habilidad para adaptarse a una variedad de géneros, desde dramas románticos hasta thrillers psicológicos y comedias negras, estableciéndose como uno de los actores más respetados de su generación.

Lo que distingue a Ryan Gosling y lo hace tan querido por el público es su capacidad para transmitir una sensación de autenticidad y vulnerabilidad en sus actuaciones. A menudo interpreta personajes complejos y emocionalmente resonantes, lo que permite a la audiencia conectarse con él a un nivel más profundo. Esta originalidad se refleja en la forma en que Gosling se presenta en la vida real, donde es conocido por ser modesto, reservado y alejado del glamour de Hollywood. No por nada su performance en los Oscar 2024 causó tanto sorpresa como alegría.

El carisma innegable de Gosling, combinado con su capacidad para sumergirse completamente en los roles que interpreta, ha dado vida a un Ken que va más allá de ser simplemente un compañero de Barbie. Gosling ha capturado la esencia del personaje de manera magistral, trayendo consigo un encanto único y una profundidad emocional que ha resonado con los espectadores de todas las edades (los memes fueron abundantes).

La química de Ryan con Margot Robbie ha sido magistral, añadiendo una capa de calidez a la historia. Gosling ha elevado el papel de Ken a nuevas alturas, convirtiéndolo en un personaje entrañable y memorable que ha dejado una impresión perdurable en el corazón de los fans de Barbie y del cine en general.

También puede interesarte: Madame Web: Sydney Sweeney dice que no le interesan las malas críticas de la película