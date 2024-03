Actor de Miles Morales critica Oscar de 'El Niño y la Garza' y dice que 'Spider-Verse' ha 'tocado' más vidas

En medio de la efervescencia de la temporada de premios cinematográficos, el actor Shameik Moore, conocido por dar voz al icónico personaje de Miles Morales en la franquicia animada Spider-Verse, generó revuelo en las redes sociales al expresar su descontento tras la derrota de la aclamada secuela Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% en los premios Oscar de este año.

La película animada, ampliamente elogiada por su innovadora narrativa y estilo visual, perdió ante la obra del legendario director japonés Hayao Miyazaki, El Niño y La Garza - 100%, en la categoría de Mejor Película Animada. Moore, quien se encontraba activo en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) durante la ceremonia de los premios, desató controversia al publicar un breve pero contundente mensaje: "Robado".

Shameik Moore (Imagen: Wikipedia)

Esta declaración provocó una reacción inmediata por parte de los seguidores del actor y los amantes del cine en general, quienes expresaron opiniones encontradas sobre la derrota de Spider-Verse y la victoria de Miyazaki. Sin embargo, ante la creciente controversia, Moore rápidamente emitió una declaración de seguimiento en la que intentó suavizar su postura inicial.

"Respeto al ganador", escribió Moore, reconociendo el talento de Miyazaki y su destacada contribución al mundo de la animación. Afirmó que, aunque se considera a sí mismo un "mal perdedor", la influencia de Spider-Verse en la audiencia ha sido mucho más significativa y merece reconocimiento más allá de los premios (vía Variety):

No perdimos. 'Spider-Verse' ha impactado a MUCHAS vidas. Puede que no hayamos sido reconocidos esta noche, pero la vida continúa, y MÁS ALLÁ... sí, prepárense.

El comentario de Moore no pasó desapercibido entre los seguidores de la franquicia y la comunidad cinematográfica en general. Muchos elogiaron su pasión por el proyecto y su defensa del impacto cultural y emocional de Spider-Verse. Sin embargo, otros consideraron que su reacción fue desafortunada, especialmente teniendo en cuenta la reputación y el legado de Hayao Miyazaki en la industria de la animación.

En contraste con la reacción de Moore, su colega y co-creador de Spider-Verse, Chris Miller , optó por una postura más conciliadora frente a la derrota en los premios Oscar. Miller felicitó a Miyazaki y su equipo, reconociendo su estatus como una leyenda viviente en el mundo de la animación. Esta diferencia en las reacciones de los dos creativos destacó la diversidad de opiniones dentro del equipo de Spider-Verse y su enfoque hacia la competencia en los premios cinematográficos.

A pesar de la decepción por la derrota en los premios Oscar, la franquicia ha sido elogiada por su representación diversa y su impacto positivo en la audiencia, especialmente entre los jóvenes espectadores que se identifican con personajes como Miles Morales. La próxima entrega, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, promete expandir aún más el universo de la película y mantener viva la relevancia de la franquicia en la industria del entretenimiento.



