Oscar 2024: Michelle Yeoh se disculpa por 'desairar' a Emma Stone en los premios

La ceremonia de los premios Oscar del año 2024 estuvo marcada por un momento de tensión y confusión cuando Michelle Yeoh, quien estaba encargada de presentar el premio a Mejor Actriz, pareció desairar brevemente a Emma Stone, la ganadora del galardón por su destacada interpretación en Pobres Criaturas - 96%. En un instante que dejó perplejos a los espectadores y generó controversia en las redes sociales, Yeoh rehusó por un momento entregar la estatuilla a Stone e incluso se alcanzó a notar un gesto de intento de arrebatarle el premio de las manos.

La escena ocurrió cuando Emma Stone subió emocionada al escenario para recibir su reconocimiento por su brillante actuación en Poor Things. Sin embargo, la entrega del premio se vio empañada por la aparente renuencia momentánea de Michelle Yeoh. En un comunicado posterior, Yeoh explicó que todo fue un malentendido y un error involuntario. Según sus palabras, confundió brevemente a Emma Stone con Jennifer Lawrence, quien también estaba presente en el escenario en ese momento. Yeoh admitió que su intención siempre fue la de entregar el Oscar a Stone, pero trató de involucrar a Lawrence en la entrega de manera improvisada, lo que generó la confusión y el incómodo momento.

"Congratulations Emma! I confused you, but I wanted to share that glorious moment of handing over Oscar to you together with your best friend Jennifer!"



