Oscar 2024: Robert Downey Jr. es acusado de racismo por ignorar a Ke Huy Quan

En la reciente edición de los premios Oscar, una sorprendente controversia ha surgido, centrada en la acusación de racismo contra Robert Downey Jr. La polémica se desató durante la entrega del premio a Mejor Actor de Reparto cuando Ke Huy Quan entregó la estatuilla al ganador de la noche. Sin embargo, las cámaras captaron el aparente desprecio de Downey Jr. al ignorar a Quan, lo que ha generado una reacción fuerte en las redes sociales y en la comunidad cinematográfica.

El momento incómodo

La ceremonia de los Oscar es conocida por celebrar los logros destacados en la industria del cine, pero este año, la atención se ha desviado hacia un momento incómodo que involucra a dos figuras icónicas de Hollywood. Ke Huy Quan, reconocido por sus papeles en películas como Indiana Jones y el templo de la perdición - 84%, Los Goonies - 68% y Todo en todas partes al mismo tiempo - 91%, tuvo la oportunidad de entregar la estatuilla este año al haberla ganado en la entrega de 2023. Sin embargo, cuando fue su turno, la reacción de Robert Downey Jr. generó una controversia instantánea.

Las imágenes capturadas durante el evento muestran a Quan extendiendo la estatuilla hacia Downey Jr., quien parece ignorar al actor asiático antes de aceptar el premio, lo toma de sus manos sin mirarlo a la cara o agradecerle. Este gesto, aunque aparentemente sutil, no pasó desapercibido para los espectadores y ha llevado a una avalancha de críticas y acusaciones de racismo contra el protagonista de Iron Man. En redes sociales el enojo es visible. Cabe mencionar que poco después, Robert y Ke posaron juntos frente a las cámaras, abrazándose y sonriendo.



Tanto Robert Downey Jr. como Ke Huy Quan tienen trayectorias destacadas en la industria cinematográfica, aunque con experiencias y contextos diferentes. Robert Downey Jr. ha sido un actor influyente en Hollywood durante décadas. Su carrera ha experimentado resurgimientos notables, destacando especialmente por su papel como Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por otro lado, Ke Huy Quan ganó reconocimiento en la década de 1980 con papeles en películas icónicas. Su participación en Indiana Jones and the Temple of Doom lo convirtió en un nombre conocido en la industria cinematográfica durante su juventud. Sin embargo, después de sus éxitos iniciales, Quan optó por alejarse de los reflectores y centrarse en una vida más privada. Fue hasta 2022 cuando volvió al centro de la atención mediática por su trabajo en Todo en todas partes al mismo tiempo.

Ambos actores representan trayectorias diversas y contribuciones significativas al mundo del cine, y la controversia en los Oscar 2024 ha destacado las complejidades de las relaciones en la industria.

Los premios Oscar son más que una simple ceremonia de entrega de estatuillas; son un testimonio del reconocimiento y la celebración de los logros cinematográficos excepcionales. La relevancia de estos premios radica en su capacidad para influir en la percepción de la industria y en la amplificación del impacto cultural de las películas.

La controversia entre Robert Downey Jr. y Ke Huy Quan resalta la importancia de la representación y el respeto en la industria cinematográfica. La comunidad cinematográfica, así como el público en general, espera que los eventos como los Oscar reflejen valores inclusivos y respetuosos.

WHY DID HE IGNORE KE HUY QUAN LIKE THAT?!?!?!?#Oscars pic.twitter.com/zKfhkciEYH — Toffee (@toffeedeleche1) March 11, 2024

iban muy pero decidieron regalarle el premio al racista, hipócrita, malagradecido y pseudointelectual de Robert Downey Jr. — SHE IS A GANGSTA GIRL (@yo_soy_mer) March 11, 2024

Do people not know Robert Downey Jr's a racist??? Like this is KNOWN https://t.co/TZb9Cfhag5 — DamienNew (@LanasMonster1) March 11, 2024

It seems that Robert Downey Jr. snubbed Ke Huy Quan. That is no wonder the former was regarded as a racist. https://t.co/DtDVoQg6Qk — 西尾フリーク (@nisio_freak) March 11, 2024