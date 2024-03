Billie Eilish da su primer Oscar a Barbie al ganar a Mejor Canción por 'What I Was Made For'

La talentosa cantante Billie Eilish ha sido la responsable de darle el primer Premio de la Academia a Barbie - 88%, al ganar en la categoría de Mejor Canción Original. La canción galardonada, "What Was I Made For?", coescrita por Eilish junto a Finneas, se ha convertido en un elemento icónico de la banda sonora de la película dirigida por Greta Gerwig.

El tema musical, que refleja la lucha personal de Eilish por encontrar su verdadera pasión, ha cobrado un significado aún más profundo en el contexto de Barbie. En la trama de la película, la canción acompaña el viaje espiritual del personaje principal, interpretado por Margot Robbie, mientras descubre su identidad y su conexión con el mundo real, trascendiendo así su condición de muñeca de plástico.

Billie Eilish en el video oficial de "What Was I Made For?"

Con esta victoria, Eilish y Finneas, su hermano y colaborador, celebran su segundo Oscar (el primero fue por la canción “No Time to Die”), añadiendo un nuevo logro a su impresionante carrera. La canción también fue reconocida previamente en los premios Grammy y en los Globos de Oro, consolidando su éxito tanto en la industria musical como en la cinematográfica.

"Estoy increíblemente agradecida y honrada", expresó Eilish (vía The Guardian) al recibir el premio, dedicándolo a todos los afectados por la película y el impacto que ha tenido en el público. Esta victoria marca un hito significativo en la trayectoria de la joven artista, demostrando su versatilidad y talento en distintos ámbitos creativos.

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, es una cantante estadounidense que saltó a la fama en 2015 con su sencillo debut "Ocean Eyes", escrito y producido por su hermano, Finneas O'Connell. En 2017, lanzó su primer EP, Don't Smile at Me, que alcanzó el top 15 en varias listas de éxitos internacionales. Su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), la catapultó a la cima de la industria musical con éxitos como "Bad Guy", convirtiéndola en la primera artista nacida en el siglo XXI en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.

Además de su éxito en la música, Eilish incursionó en el cine al interpretar el tema principal de la película de James Bond Sin tiempo para morir - 83%, ganando un Premio Óscar a la Mejor Canción Original en 2022. Después actuó en la serie El Enjambre - 67%, y hoy se va a casa con un Oscar por su excelente trabajo en Barbie.

