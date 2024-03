Óscar 2024: El Niño y La Garza se lleva el premio a Mejor Película Animada

Aunque muchas veces la animación no recibe el crédito que merece, con el paso de los años la categoría de Mejor Película Animada en el Óscar ha ayudado a darle visibilidad a lo mejor de este tipo de narrativas y con ello la gente poco a poco ha ido eliminando su prejuicio de que son exclusivamente diseñadas para un público infantil. En la edición número 96 del Óscar celebrada este domingo, la competencia estaba muy reñida en dicha categoría, pero al final la alucinante El Niño y La Garza - 100% se ha alzado con el premio, producto del esfuerzo y la dedicación puesta por el cineasta Hayao Miyazaki y todos los involucrados en el proyecto.

¿De qué trata El Niño y La Garza?

Un joven llamado Mahito que extraña a su madre se aventura en un misterio mundo compartido por los vivos y los muertos con la ayuda de una garza parlante. Allí, la vida encuentra un nuevo comienzo. Una fantasía sobre la vida, la imaginación y la aventura.

Póster oficial de El Niño y La Garza

Después de su exitoso recorrido por salas internacionales, donde tanto críticos como fans quedaron maravillados con lo que vieron, El Niño y La Garza comenzó su recorrido por la temporada de premios obteniendo hasta ahora un total de 29 nominaciones, la mayoría referentes a los campos de la animación, la música y el sonido. Algunas de las ceremonias más importantes en que la película figuró fueron los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Annie Awards y los PGA Awards.

A lo largo de la historia, Studio Ghibli ha cosechado numerosas nominaciones en los premios Óscar, consolidándose como un referente en la industria de la animación. Películas icónicas como El Viaje de Chihiro - 97% y La Princesa Mononoke - 92% han recibido múltiples reconocimientos, incluyendo nominaciones a Mejor Película de Animación y en el caso de El Viaje de Chihiro la victoria en dicha categoría.

Aunque Miyazaki ha anunciado su retiro varias veces en el pasado y El Niño y La Garza parecía ser su despedida definitiva, Junichi Nishioka, vicepresidente de Studio Ghibli, aseguró en la edición pasada de Festival Internacional de Cine de Toronto que el director no podría estar más lejos del adiós: "Las personas dicen que esta podría ser su última película, pero él no se siente así en absoluto. Actualmente está trabajando en ideas para una nueva película. Viene a su oficina todos los días y lo hace. Esta vez, no va a anunciar su retiro en absoluto. Continúa trabajando como siempre lo ha hecho".