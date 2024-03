Fracasos de Marvel no son por fatiga del público sino por la calidad de las películas, dice el CEO de Disney

El CEO de Disney, Bob Iger, desafía la noción de que los fracasos recientes de Marvel Studios se deben a una presunta fatiga del público con el género de superhéroes. En cambio, argumenta que la calidad de las películas ha sido un factor determinante en el rendimiento en taquilla de la compañía.



En una conferencia Iger señaló (vía The Hollywood Reporter) que "no es fatiga del público", refiriéndose a las críticas sobre el declive en el rendimiento de las últimas producciones de Marvel. En lugar de ello, sugiere que la clave radica en ofrecer películas de alta calidad que sean atractivas para el público.

The Marvels (2023), el mayor fracaso en la historia del MCU (Imagen: Disney)

"Se trata de crear películas excelentes. Y si construyes algo grandioso, la audiencia vendrá, y hay innumerables ejemplos de eso", afirmó Iger. Haciendo hincapié en la importancia de mantener el enfoque y la calidad en la producción cinematográfica, Iger subrayó que Disney ha tomado medidas para garantizar que sus películas cumplan con altos estándares.

Una de las medidas tomadas por Disney ha sido reducir la cantidad de películas y series de televisión producidas por Marvel Studios. Iger explicó que esta reducción de la producción se centró en mantener la calidad de las películas y evitar la saturación del mercado con contenido de superhéroes.

"La reducción de la producción de Marvel, tanto en el número de películas como en el número de series de televisión, se vuelve crítica", dijo Iger. "Pero confío en el equipo. Estoy satisfecho con la propiedad intelectual que estamos creando. Miramos años hacia adelante, realmente. Y es un proceso iterativo".

El CEO de Disney también destacó el próximo lanzamiento de Deadpool & Wolverine como uno de los proyectos más esperados de Marvel para el año en curso. Iger predice que esta película será uno de los éxitos más grandes de Marvel en mucho tiempo, lo que respalda su argumento de que la calidad sigue siendo un factor determinante en el éxito de taquilla.

Estas declaraciones de Iger se producen en un momento de gran interés en el futuro de Disney, con accionistas activistas buscando influir en la dirección de la compañía. Sin embargo, Iger ha dejado claro que está comprometido a mantener el enfoque en la calidad de las películas y en satisfacer las expectativas del público.

"Este es un momento crítico para Disney, pero estoy trabajando arduamente para no dejarme distraer", dijo Iger. "Porque cuando me distraigo, todos los que trabajan para mí se distraen. Y eso no es algo bueno".

