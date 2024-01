Thunderbolts: Steven Yeun se disculpa por abandonar la película y explica sus razones

Hace poco se anunció que Steven Yeun, conocido por su papel en The Walking Dead - 93%, no participará en la próxima película de Marvel, Thunderbolts, donde sería el encargado de dar vida a Sentry. Ahora el actor expresó sus disculpas y ofreció explicaciones sobre su decisión, atribuyendo su salida a la falta de tiempo debido a las huelgas que tuvieron lugar en 2023.

La noticia de la partida de Yeun de Thunderbolts fue inicialmente dada a conocer por The Hollywood Reporter el 2 de enero de 2023. Según el artículo, el actor citó conflictos de programación resultantes de las huelgas de Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) y Writers Guild of America (WGA) de 2023 como la razón principal de su salida.

Sentry

Ahora Yeun explicó a Variety (vía Coming Soon): "Creo que para mí, el tiempo pasó y las cosas cambiaron, lo cual me sacó del proyecto. Pero sé que Jake [Schreier] hará un trabajo increíble". Aunque su participación en Thunderbolts nunca fue confirmada oficialmente por Marvel Studios, informes no oficiales a principios de 2023 sugerían su inclusión en la película. En noviembre del mismo año, el co-creador de The Walking Dead, Robert Kirkman , reveló que Yeun había sido elegido para interpretar a The Sentry/Bob Reynolds.

La partida de Yeun se vio envuelta en un proceso de disculpas y aclaraciones. "Me llevó muchas versiones de correos electrónicos para asegurarme de transmitir la sinceridad de cuánto lamentaba tener que retirarme", compartió el actor. Ante la pregunta sobre qué película de Marvel le gustaría abordar en el futuro, Yeun respondió: "Creo que es demasiado pronto para decirlo. Probablemente molesté a demasiadas personas al irme, así que solo diré 'gracias por tenerme'. Tengo algunas ideas, pero he escuchado que si lo dices, nunca sucede, así que lo mantendré en secreto".

Thunderbolts, la próxima película de superhéroes basada en el equipo ficticio de Marvel Comics, será la número 37 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Dirigida por Jake Schreier, la película está programada para su lanzamiento en los Estados Unidos el 25 de julio de 2025, como parte de la Fase Seis del UCM.

La premisa de Thunderbolts sigue a un equipo de antihéroes enviado en misiones por orden del gobierno. El elenco incluirá a Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado de Invierno, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Fantasma, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, David Harbour como Alexei Shostakov/Guardián Rojo, Olga Kurylenko como Antonia Dreykov/Taskmaster, y Harrison Ford como Thaddeus "Thunderbolt" Ross.

La incorporación de Yeun habría agregado aún más estrellato y diversidad al elenco, pero sus compromisos y la evolución de las circunstancias lo llevaron a tomar la difícil decisión de abandonar el proyecto. La disculpa pública de Yeun y sus elogios hacia el director Jake Schreier sugieren que, a pesar de su partida, tiene confianza en que Thunderbolts será una obra excepcional.

Mientras los fanáticos lamentan la pérdida de la participación de Yeun en el proyecto, la expectación por la película y la revelación de futuros elencos y detalles adicionales continúa construyendo anticipación para la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

