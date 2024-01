Ready Player One será una realidad gracias a Warner Bros y Futureverse

Una noticia que hará vibrar a los aficionados de Ready Player One: Comienza el Juego - 78%: Warner Bros ha unido fuerzas con la compañía de inteligencia artificial Futureverse para llevar la exitosa saga a la realidad. El fruto de esta colaboración es Readyverse Studios, un estudio único en su clase, comprometido a sumergir a los fanáticos en el metaverso, explorando sus historias e IP favoritas de una manera sin precedentes.

También te puede interesar: SpiderVerse tendría un videojuego desarrollado por Insomniac

Readyverse Studios: Creando el Metaverso Definitivo

Futureverse, una empresa líder en tecnología y contenido de inteligencia artificial y metaverso, ha anunciado la formación de Readyverse Studios. Este estudio, cofundado por Shara Senderoff y Aaron McDonald de Futureverse, el renombrado autor Ernest Cline , creador de Ready Player One, y Dan Farah, productor de la adaptación cinematográfica de la obra, está construyendo el destino definitivo para que los fans exploren sus historias y mundos favoritos en el metaverso.

En el 2024, Readyverse Studios lanzará "The Readyverse", una plataforma interactiva que ofrecerá experiencias digitales interconectadas y dinámicas. En su primer gran acuerdo de derechos, Readyverse Studios se ha asociado exclusivamente con Warner Bros. Discovery para llevar la franquicia Ready Player One al metaverso a través de web3. Además, Readyverse Studios mantiene los derechos exclusivos de web3 para todas las futuras IPs del visionario Ernest Cline. Se esperan anuncios de otras marcas y franquicias que se unirán a The Readyverse en el futuro cercano.

Construyendo la Realidad del Metaverso: Principios y Tecnología

Readyverse Studios está sentando las bases para hacer realidad la visión del metaverso abierto, tal como se describe en la novela Ready Player One de Cline y su exitosa adaptación cinematográfica. La visión es crear una experiencia metaverso abierta, interconectada y multi-IP para los consumidores masivos.

También lee: Zack Snyder revela que es un gran fanático de Fortnite

The Readyverse abogará por los principios del metaverso abierto, incluyendo la propiedad digital comprobable, infraestructura de propiedad comunitaria, descentralización, seguridad e interoperabilidad. La construcción de The Readyverse se realizará utilizando la extensa plataforma tecnológica de Futureverse.

Ernest Cline, co-fundador de Readyverse Studios, expresó su asombro ante la velocidad con la que el futuro se ha materializado: (vía PR Newswire) "Con Readyverse Studios, tenemos la oportunidad de aprovechar la tecnología revolucionaria que Futureverse ha estado construyendo durante varios años para dar vida a la mejor versión posible del metaverso", afirmó Cline. "Estoy seguro de que con este equipo, tenemos las mentes más brillantes y los corazones más grandes para liderarnos hacia el próximo capítulo de nuestro futuro colectivo… un futuro que haría sentir orgullosos a Wade Watts y James Halliday".

Readyverse Studios está listo para liderar el mercado del metaverso, que según un informe reciente de Citi, tiene el potencial de alcanzar un valor de 13 billones de dólares para 2030. La infraestructura escalable y fácil de usar de Readyverse, junto con las herramientas de creación de contenido generadas por inteligencia artificial, permitirán a los poseedores de IP y a los consumidores construir experiencias inmersivas atractivas.

Un Futuro Colaborativo para el Entretenimiento en Línea

Los co-fundadores de Readyverse Studios, Shara Senderoff y Aaron McDonald, compartieron su entusiasmo sobre esta noticia sin precedentes. "Con Ernie, Dan y nuestra asociación con Warner Bros. Discovery, tenemos la oportunidad única de ayudar a dar vida al metaverso comenzando con la IP que primero mostró su potencial", dijeron. "Esto es solo el comienzo de nuestra colaboración tanto con Hollywood como con marcas globales, ya que nos embarcamos en el desarrollo de un camino para que las queridas IPs comerciales den forma al futuro del entretenimiento en línea, los juegos y las experiencias sociales".

Dan Farah, co-fundador de Readyverse Studios, agregó: "Readyverse Studios ofrecerá emocionantes oportunidades en el metaverso para estudios de Hollywood, talentos y marcas, creando nuevas fuentes de ingresos y salidas creativas para la expansión de la marca, al tiempo que ofrece a los consumidores la capacidad de disfrutar de la promesa del metaverso abierto".

No te vayas sin leer: 10 casos de “prettywashing” en el cine y la televisión