David Ayer admite que ha dejado a DC atrás y que Warner no liberará su corte de Escuadrón Suicida

No fueron pocos los fanáticos que creyeron en la posibilidad de un corte especial para Escuadrón Suicida - 25%, la polémica cinta de David Ayer que en 2016 causó todo tipo de comentarios en redes sociales. El director no perdió la esperanza de liberar su corte, no obstante, parece que esa época ha terminado. A través de X, antes Twitter, Ayer admite que DC ha terminado para él y que Warner no tiene interés en mostrar el corte; tal parece que eso ya quedó en el pasado.

Escuadrón Suicida fue percibida como un fracaso tanto crítico como comercial. Uno de los principales problemas fue la falta de cohesión en la narrativa, con una trama que parecía dispersa y personajes mal desarrollados. La película también sufrió de edición y montaje cuestionables, lo que resultó en una experiencia desigual y en la pérdida de continuidad en la historia.

Además, las críticas se centraron en la falta de un villano convincente y en el tono irregular de la película, que intentaba combinar elementos oscuros con momentos de comedia. La falta de equilibrio entre la acción y la trama, así como la falta de conexión emocional con los personajes, contribuyeron a una recepción negativa. A pesar de contar con un elenco talentoso, que incluía a Will Smith y Margot Robbie, la película no logró cumplir con las expectativas del público y la crítica, resultando en un decepcionante rendimiento tanto en taquilla como en la percepción general de la calidad del filme.

A pesar de lo anterior, y con el auge de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, Ayer y los fans pensaron en la posibilidad de un corte especial para Escuadrón Suicida. Para su desgracia, las cosas han cambiado mucho en Warner y el director concluye que no pasará. Esto fue lo que respondió a un fan que hizo la pregunta:

No. Está hecho. Muy triste. Estarás bien después de un buen llanto. Me siento más saludable. Es una herida que necesita sanar.

Saga problemática

El Universo Extendido de DC (DCEU) ha enfrentado críticas significativas debido a varios factores. Uno de los problemas clave ha sido la falta de coherencia y visión general en el desarrollo de las películas. A diferencia del enfoque cohesionado y conectado del MCU, el DCEU ha experimentado cambios en tono y estilo de película a película, lo que ha llevado a una falta de identidad definida para la franquicia. Además, decisiones creativas controvertidas en películas como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Escuadrón Suicida, como la edición problemática y la interpretación de personajes icónicos, contribuyeron a la recepción mixta por parte de la audiencia y críticos.

Otro factor ha sido la comparación constante con el éxito del MCU, lo que generó expectativas elevadas para el DCEU. Los problemas en la gestión de la continuidad, la falta de desarrollo de personajes convincentes y una ejecución desigual de los elementos visuales y narrativos contribuyeron a la percepción de que el DCEU no estaba a la altura del estándar establecido por su competencia de Marvel. En última instancia, las críticas al DCEU han surgido por la falta de una visión coherente, decisiones creativas cuestionables y la dificultad para competir con el éxito narrativo y comercial del MCU.

El cine de superhéroes ha tenido un impacto masivo en la industria del entretenimiento y la cultura popular en las últimas décadas. En primer lugar, estas películas han redefinido las expectativas del público en cuanto a la escala y la complejidad de las producciones cinematográficas. El género ha impulsado avances tecnológicos en efectos visuales y ha establecido nuevos estándares para las superproducciones, creando experiencias visuales inmersivas y espectaculares que atraen tanto a fanáticos de cómics como a audiencias más amplias.

Además, el cine de superhéroes ha contribuido a la globalización de la cultura pop, ya que estas películas a menudo presentan personajes y narrativas que trascienden fronteras culturales. La popularidad internacional de franquicias como el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha consolidado a los superhéroes como íconos globales, generando una base de fanáticos diversa y estableciendo un nuevo modelo de éxito para la industria cinematográfica. El impacto va más allá de la taquilla, ya que estas películas han influido en otros medios de entretenimiento y han inspirado la creación de universos cinematográficos interconectados en diferentes géneros.

