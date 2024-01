Star Wars: Eman Esfandi está agradecido de romper estereotipos de hombres morenos con Ezra Bridger

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Eman Esfandi, el talentoso actor que interpretó a Ezra Bridger en la serie de acción real Ahsoka - 77%, estrenada en 2023, compartió sus reflexiones sobre el impacto de su personaje y cómo la experiencia rompió estereotipos preexistentes en la representación de hombres morenos en la pantalla.

Ezra Bridger y su camino al live-action

Ezra Bridger, un personaje central en la serie animada Star Wars Rebels, es un joven sensible a la Fuerza nacido en Lothal. Inicialmente, Ezra era un astuto y astuto ladrón callejero antes de encontrarse con el equipo rebelde liderado por Kanan Jarrus y Hera Syndulla. A medida que se unió a la tripulación del Ghost, Ezra desarrolló sus habilidades Jedi bajo la tutela de Kanan.

A lo largo de Star Wars Rebels, Ezra desempeña un papel crucial en la lucha contra el Imperio Galáctico y se enfrenta a adversarios como el Inquisidor y Darth Vader. Su historia alcanza su punto culminante en la búsqueda de conocimiento sobre los Jedi y los Sith. En el final de la serie, Ezra desaparece en lo desconocido junto con el Gran Almirante Thrawn, dejando su destino en incógnita, hasta que lo volvemos a encontrar en Ahsoka, donde debutó en live-action bajo la piel de Esfandi.

Eman Esfandi rompiendo estereotipos

Al ser preguntado sobre lo que más le llamó la atención del personaje de Ezra, Esfandi destacó la ligereza y encanto que el personaje aporta. Sin embargo, reveló que inicialmente se mostró renuente a abrazar lo cómico y juguetón por el estigma asociado con personajes masculinos morenos en la industria del entretenimiento. Explicó que las primeras representaciones de hombres de color a menudo eran limitadas a roles de terroristas o personajes cómicos incapaces y débiles.

"La primera versión de hombres morenos en la televisión o el cine solían ser terroristas o personajes cómicos incapaces y débiles", expresó Esfandi en la entrevista. "Siempre pensé, 'No voy a hacer eso, porque no quiero quedar encasillado y tener que luchar contra ese estereotipo'. Es similar a no querer interpretar roles de terroristas".

Sin embargo, Esfandi notó un cambio significativo al sumergirse en el papel de Ezra Bridger, un personaje conocido por su naturaleza alegre y juguetona. La ligereza y encanto del personaje permitieron a Esfandi liberarse de las preocupaciones estereotipadas y abrazar plenamente la parte cómica y optimista de su interpretación. "Es una energía esperanzadora la que tiene Ezra, y eso me liberó de todo eso", comentó el actor. "Me di cuenta de que puedo dejar salir completamente ese lado, y será realmente divertido".

La experiencia de interpretar a Ezra Bridger no solo fue gratificante artísticamente para Esfandi, sino que también tuvo un impacto positivo en su percepción personal. "Es mucho más divertido ser ligero, optimista y despreocupado", agregó. "Diría que eso fue lo más disfrutable de Ezra, lo que fue actuable. Ha abierto eso en mi propia existencia, lo cual ha sido realmente agradable".

La representación positiva de un hombre moreno en un papel cómico y esperanzador, como el de Ezra Bridger, destaca la importancia de desafiar y subvertir estereotipos en la industria del entretenimiento. Eman Esfandi, a través de su actuación, contribuye a una narrativa más diversa y enriquecedora en el universo de Star Wars y envía un mensaje poderoso sobre la necesidad de representaciones auténticas y variadas en la pantalla. Su apertura para abrazar la diversidad de su personaje ofrece un ejemplo inspirador para futuros actores y para la industria en general.

