Minecraft: Jack Black se une a Jason Momoa en película live action del videojuego

Aunque el 2024 estará abarrotado de estrenos esperados, cabe también recordar que el año será hogar para los rodajes de filmes que veremos hasta 2025. Uno de ellos, que está acumulando un estelar elenco, es la película en acción real de Minecraft, el popular videojuego. El más reciente en sumarse al proyecto, que será protagonizado por Jason Momoa, es Jack Black queridísimo intérprete de comedia.

¿De qué va a tratar la película de Minecraft?

De acuerdo con Variety, Jack Black se ha unido a la película de Minecraft. Aunque no tenemos detalles sobre la trama de la película, lo que sí sabemos es que el filme contará con Jason Momoa como protagonista y también participarán Emma Myers y Danielle Brooks. El videojuego, como saben, deja a los usuarios construir toda clase de escenarios a partir de cubos en 3 y es uno de los más populares de ese medio.

A cargo del proyecto está Jared Hess, con quien Black ha colaborado en el pasado más memorablemente en Nacho Libre - 40%. Este es quizá uno de los títulos más recordados de este simpático actor que ha tenido un excelente par de años con sus proyectos más recientes. Habrá que ver qué le depara la adaptación de Minecraft que Warner y Legendary están produciendo de manera conjunta.

Black ha tenido suerte con las adaptaciones de juegos. Si bien deben tener fresco su papel como el malvado, pero enamorado Bowser en Super Mario Bros. La Película - 75%, cabe también recordar que fue uno de los protagonistas de Jumanji en la Selva - 76% y su secuela. Y si es correcto que esa última franquicia no está realmente basada en un título existente, definitivamente está inspirada en las maravillas de los juegos de roles de las consolas.

Tras el taquillazo que fue la película de los hermanos plomeros, el furor dominical que ocasionó The Last of Us - 97% y también la respuesta favorable del público a Five Nights at Freddy's - 30%, es posible entender que los estudios estén apresurados a seguir buscando, entre los videojuegos favoritos del público, más franquicia que puedan llevar a la pantalla grande para sostener la cartelera de los años por venir.

El 2024 también le va a sonreír a Black pues verá su esperado regreso como Po en Kung Fu Panda 4. En la secuela, el oso tendrá que enfrentarse a la Camaleona, una guerrera capaz de imitar el estilo de pelea de sus oponentes. Para ello, deberá tomar bajo su manto a Zhen, una zorrita que podría ser la siguiente Guerrero Dragón. Esta animación será una de las primeras animaciones del año y es una de las más esperadas.

Hasta tener más noticias sobre la trama exacta de Minecraft no queda más que esperar a ver qué otras estrellas se suman al reparto. Se espera que la producción arranque en las siguientes semanas en Nueva Zelanda para poder cumplir con su fecha de estreno el 4 de abril de 2025. Mientras tanto, Kung Fu Panda 4 llegará a cines a finales de marzo, así que tendremos algo nuevo de Jack muy pronto en cartelera.

