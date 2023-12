Echo: Maya será una violenta villana y no una superheroína en la serie de Marvel

Luego de un desastroso 2023, Marvel se está preparando para lanzar uno de sus primeros experimentos: una serie violenta que no teme ser explícita y más madura. Se trata de Echo, el spin-off de Hawkeye - 87%en el que conoceremos más de Maya López, la mafiosa que traicionó a Kingpin, y casi se carga al arquero, durante su primera aparición en la franquicia. Y parece que ese lado más vil estará al frente de la producción.

¿De qué trata Echo, la serie de Marvel?

A través de un nuevo detrás de cámaras, Echo promete contar la historia de una criminal y no necesariamente de una superheroína. Protagonizada por Alaqua Cox el show narrará cómo Maya debe enfrentarse al imperio criminal de Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), luego de dispararle y traicionarlo. En el material, la directora Sydney Freeland explica: “Queríamos tocar la línea sobre si Maya es buena o mala, estoy emocionada por que las audiencias ven lo realista que es este show”.

El avance presume el brutal estilo de pelea de la protagonista y todos los huesos que romperá conforme se enfrenta a distintos grupos de gangsters. Marvel realmente quiere destacar que el tono no será amable para toda la familia como suelen ser sus producciones. El show será también el primero de la franquicia en llevar la etiqueta de Spotlight, es decir: no va a tener conexión con la más grande saga, será un relato más contenido.

Sin duda, enfocar la serie en una villana sería algo nuevo para Marvel. Freeland explicó también para Entertainment Weekly que es precisamente por eso que el estudio le permitió mostrar las consecuencias más violentas de sus peleas. Es porque fue una aprendiz de Fisk, quien le enseñó a hablar con los puños, que decidieron que era necesario verla ser tan brutal como fuera posible:

Porque hicimos una serie que es más callejera, es un poco más realista y visceral. Una de las cosas más importantes de cuando llegué a Marvel fue decirles : ‘Bueno, es una villana en Hawkeye y eso es lo más interesante sobre ella’. Conforme la producción avanzó, tuve la oportunidad de decir: ‘Ok, y ¿si le aplasta la cabeza a alguien en la mesa y de hecho pierde un par de dientes?’ Ese es el personaje y ese es su mundo. Es una criminal, es una villana, está matando gente.

Habrá que ver qué tanto Marvel se atreve a empujar sus límites con la serie. De momento, los primeros tráileres parece apuntar al tono de la serie Daredevil de Netflix. Esto no es del todo una coincidencia, pues ambos personajes tienen una conexión en las historietas y se sabe que Charlie Cox hará su tercera aparición como el Hombre sin miedo en este show tras su más cómica participación en She-Hulk: Attorney at Law - 74%.

De cualquier manera, ya será el público y los fans quienes decidan si Echo, y la historia de Maya es algo de valor. El show, a diferencia del resto de las producciones televisivas de Marvel Studios, llegará con su temporada completa a Disney Plus a partir del 9 de enero. Por ahora, los seguidores de la franquicia tendrán que conformarse con los nuevos episodios de What If...? - 82%, cuya tercera temporada ya ha sido confirmada.

