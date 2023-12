Godzilla: Minus One | ¿Habrá secuela de la aclamada película?

Vaya que las distribuidoras mexicanas se guardaron lo mejor para el final de 2023. El cierre de año trajo consigo un programa doble con dos de las más celebradas películas japonesas de estos doce meses: El Niño y La Garza - 100% y Godzilla: Minus One - 98%. El segundo largometraje, la más reciente entrega del reptil radiactivo más famoso del cine, ha sido todo un fenómeno internacionalmente, pero ¿habrá una secuela? Esto sabemos sobre la franquicia.

¿Habrá secuela de Godzilla: Minus One?

En entrevista con GQ Japan, Minami Ichikawa, productor y ejecutivo de The Toho Company, habló sobre el reto de hacer Godzilla Minus One, una entrega digna del furor que también provocó Shin Godzilla - 88% a mediados de la década pasada. Aunque dice que sin duda tienen planes para seguir produciendo títulos sobre el reptil, pero habrá que ser pacientes pues no van a apresurarse sólo por tener un éxito en taquilla:

Tenemos una ‘Habitación de Godzilla’ como división en Toho desde 2019. Colectivamente estamos considerando el futuro del personaje. Hemos tenido películas animadas de Godzilla en el pasado, así que estamos haciendo lluvia de ideas para expandir su universo, lo que incluye publicaciones, mercancía y colaboraciones con productos. Sin embargo, no siento la necesidad de apresurarnos a la siguiente película en live-action. Los buenos filmes se deben a la calidad. Queremos ideas geniales, un excelente guión, un director talentoso y el elenco correcto para trabajar en ello.Godzilla se merece ese nivel.

Godzilla: Minus One conquistó a la crítica durante su debut. (Crédito: Tomatazos)

Dirigida por Takashi Yamazaki, Godzilla: Minus One - 98% es el relato de Koichi, un veterano de la Segunda Guerra Mundial con estrés post traumático que apenas sobrevive un primer encuentro con el kaiju, sólo para tener que sobrevivir a él una vez más cuando éste llega a la ciudad de Ginza, listo para destruirla. La película está ambientada a mediados del siglo pasado y ve el intento de un grupo de civiles por detener a la criatura.

¿Qué significa el final de Godzilla: Minus One?

Si todavía no la ven, sáltense este párrafo porque hablaremos de spoilers. Hacia el final de la película, Koichi logra hacer explotar a Godzilla con un avión bomba. Pero el último plano del filme revela que, tal como se mostró durante una sus primeras apariciones, el monstruo tiene una habilidad regenerativa impresionante. Y vemos cómo, mientras cae hacia el fondo del mar, un pedazo de su carne se empieza a restaurar. Es decir, Gojira volverá tarde o temprano a Japón.

La crítica ha caído rendida ante el título japonés. Por un lado, gracias a sus sorprendentes efectos visuales, los cuales incluso son finalistas para el Óscar en esa categoría, y también debido al drama humano y su preocupación por abordar el trauma que dejó en sus soldados el conflicto bélico. Temáticamente, el protagonista debe lidiar con su culpa de sobreviviente y encontrar una razón para seguir adelante ante la inminente amenaza de Godzilla.

Godzilla: Minus One ya está en cartelera. Y es una gran opción para cerrar el 2023 o arrancar el 2024 en cines, en especial si la acción es lo que les gusta. Aunque Toho no planea una secuela por ahora, los fans del kaiju deberán esperar poco, pues en abril llega Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio, la siguiente entrega del Monster Verse en donde lo verán hacer equipo una vez más con el gorila gigante para salvar a la Tierra de una amenaza todavía mayor.

