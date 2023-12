What If...?: fans están amando a la nueva heroína nativa americana

Los capítulos de What If...? - 82% continúan llegando a Disney Plus y este jueves se estrenó en la plataforma "What If... Hela Found the Ten Rings?", el séptimo de la segunda temporada. La serie se ha llevado buenos comentarios en general, pero el más reciente episodio ha dejado encantados a los fans ante la aparición de Kahhori, una superheroína nativa americana que llega pisando fuerte al MCU y que el público ya está pidiendo para el terreno del live-action.

La premisa central de la serie se basa en explorar escenarios alternativos dentro del vasto multiverso de Marvel, planteando preguntas intrigantes como "¿Y si Peggy Carter se convirtiera en la Capitana Carter en lugar de Steve Rogers?" o "¿Y si T'Challa fuera Star-Lord en lugar de Peter Quill?". Cada episodio presenta una realidad alternativa donde eventos clave toman rutas divergentes, desencadenando cambios significativos en el universo Marvel que los fanáticos conocen. La serie ofrece una nueva perspectiva sobre personajes icónicos y eventos, permitiendo a los espectadores sumergirse en narrativas innovadoras y creativas que exploran las posibilidades infinitas del multiverso.

A través de la animación, What If...? permite una expresión visual única y creativa, liberándose de las limitaciones de la acción en vivo y llevando a los espectadores a mundos imaginativos. Cada episodio se presenta como una narrativa independiente, pero todos están conectados por la presencia de The Watcher (El Vigilante), un ser cósmico que observa estos universos alternativos. La serie ofrece una experiencia fresca y única para los fanáticos de Marvel al desafiar las expectativas y explorar historias que, de otra manera, no podrían haber sido contadas en el universo cinematográfico tradicional.

El nuevo capítulo de What If…? nos presenta a Kahhori, la primera heroína Mohawk del MCU. Su diseño y poderes han resultado tan espectaculares que los fans han tomado las redes sociales para rendir los correspondientes honores y alabanzas a esta figura, misma que tiene el potencial para convertirse no sólo en una preferida de la temporada, también de todo Marvel. Puedes ver algunos de los comentarios más abajo.

No hablo de What If...? mucho porque realmente no he sido fanático del programa, pero "¿Y si... Kahhori reformara el mundo?" Fue bastante genial.

I don't talk about "What If...?" a lot because I haven't really been a fan of the show but "What If... Kahhori Reshaped the World?" was pretty dope.



pic.twitter.com/7ywxfcFfrb — Wednesday Pull (@WednesdayPull) December 28, 2023

La representación indígena de todos en todas las formas de asuntos mediáticos importa. MCU lo sacó del parque al crear a Kahhori e involucrar a los Mohawk en su creación.

Yalll Indigenous representation in all forms of media matters. MCU knocked it out of the park by creating Kahhori and involving Mohawk in her creation. pic.twitter.com/0YeiGgrIuf — Anita LandBack (@AnitaLandback) December 27, 2023

¡El episodio de Kahhori de #WhatIfS2 es bueno! ¡Así es como presentas a un personaje!

The Kahhori episode from #WhatIfS2 is good! That's how you introduce a character! pic.twitter.com/PEGNwGIWww — Kulas 🇵🇸 (@kulascoded) December 27, 2023

El WHAT IF…? De hoy, QUE. PUTA. BELLEZA!!!



Justo lo que debió pasar en el mundo.

Kahhori, te amo. pic.twitter.com/iW7uGmu4qg — Samy At The Disco (@SamyATD) December 27, 2023

Muy chulo #WhatIfSeason2 hoy. Siempre es difícil jugársela creando personajes con Kahhori les ha salido un origen bastante inspirador, ayudado por la puesta en escena.



P.D: Sorry x los 4 tontos que con Eternos y Wakanda Forever se picaron porque Marvel es "anti española"(??) pic.twitter.com/SrJM8EkmO9 — Victor Von Muerte (@Taskmaster_Vic) December 27, 2023

