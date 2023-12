Batman 2: James Gunn desmiente rumores sobre la aparición de Scarecrow y otros personajes

Muchas cosas se han dicho sobre Batman 2, la esperada secuela con Robert Pattinson en donde lo veremos portar la capa del caballero oscuro una vez más. Poco a poco va tomando forma esta emocionante producción, abriéndose paso en el cine de superhéroes y convirtiéndose en uno de los títulos más esperados del género en el futuro. Pero aunque los rumores se encuentran al día, James Gunn sale a desmentir varios de ellos, argumentando que se trata de un gran puñado de mentiras, habladurías completamente inventadas.

De acuerdo con James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia - 91% y actual presidente de DC Studios. Los rumores sobre algunos personajes que presuntamente harán su aparición en Batman 2 son completamente falsos. El cineasta tomó sus redes sociales para desmentir a una página de noticias que se dedica a hablar sobre cine de superhéroes y que utilizó como fuente a Daniel RPK, el popular influencer de Twitter que aparentemente sabe todas las novedades del cine de Hollywood antes de ser confirmadas por medios oficiales. De acuerdo con Gunn, ni Pyg, ni Scarecrow se unirán a la secuela, por lo que muchos fans podrían quedar decepcionados con la novedad.

Una apuesta muy segura

Originalmente conocida como The Batman, la película tiene a famosos contrincantes del caballero oscuro como el Acertijo, el Pingüino o Carmine Falcone; ninguno de ello logra eclipsar al guardián de ciudad Gótica y Matt Reeves quiere que las cosas sigan de esta manera. Pattinson robó el aliento de todos los fans desde el lanzamiento del primer tráiler a mediados de 2020 y no decepcionó cuando la cinta llegó a las salas de cine en marzo de 2022, luego de una muy larga espera generada por la pandemia de coronavirus.

The Batman atravesó muchos, muchos problemas en su tiempo de producción. El rodaje se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus y salieron a luz rumores sobre desacuerdos entre Robert Pattinson y Reeves. Finalmente, la cinta tuvo la oportunidad de concluir sus grabaciones y llegar a la cartelera, recaudando más de US$750 millones en todo el mundo. La nueva era del murciélago ha llegado y será interesante observar si las palabras dichas por Matt se hacen realidad o si su encarnación del caballero de la noche también termina siendo opaca por algún secundario de mayor interés entre los fans.

Mientras tanto, DC Films continúa impulsando su Universo Extendido de DC a pesar de los grandes, enormes inconvenientes que se han presentado durante las últimas semanas. Aunque las cosas hayan salido bien con The Batman y la atención mediática se mantenga en HBO Max, Warner Bros. debe ser muy inteligente con su otra saga de héroes, la principal, la que lleva casi diez años en el ojo público y que tantas frustraciones le ha causado a su público.

Por su parte, Batman ha tenido un impacto significativo en la cultura popular desde su creación en 1939 por Bob Kane y Bill Finger . Este icónico superhéroe de DC Comics se distingue por carecer de superpoderes sobrenaturales, confiando en su inteligencia, habilidades de detective y una formidable habilidad en artes marciales. La dualidad de Batman como Bruce Wayne, un multimillonario traumatizado, ha permitido explorar temas más oscuros y complejos en la narrativa de los cómics y adaptaciones cinematográficas. Su presencia ha influenciado no solo a otros personajes de cómics, sino también a la concepción de héroes en general, popularizando el héroe atormentado y proporcionando una perspectiva más matizada de la lucha entre el bien y el mal en el género.

Además de su impacto en el mundo del cómic, Batman ha dejado una marca indeleble en la cultura popular a través de numerosas películas, series de televisión, videojuegos y mercancías. La franquicia cinematográfica dirigida por Christopher Nolan, en particular, con películas como Batman Inicia - 84%s y Batman: El Caballero de La Noche - 94%, elevó el estatus del personaje a nuevas alturas y estableció un estándar para las películas de superhéroes. Batman ha trascendido los límites del medio original para convertirse en un símbolo cultural global, resonando con audiencias de diversas edades y trasfondos.

