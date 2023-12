Aquaman y el Reino Perdido ya tiene uno de los peores estrenos de todo el DCEU

Aquaman y El Reino Perdido - 42% ya se encuentra disponible en las salas de cine pero la taquilla no está siendo la que todos esperaban. A través de medio como Discussing Film se reporta que los números de lanzamiento de la secuela son tan bajos que ya tiene uno de los peores estrenos de todo el DCEU, de hecho, la recaudación es más baja que las proyecciones iniciales, dejando muy mal para a la secuela de Aquaman - 73% en el gran mapa de DC para la pantalla grande.

De acuerdo con cifras oficiales, Mujer Maravilla 1984 - 76% tiene el peor estreno del DCEU con US $16 millones de recaudación a nivel local (Estados Unidos y Canadá); le sigue Blue Beetle - 74% con US $25 millones; después El escuadrón suicida - 91% con US $26 millones; aquí viene Aquaman y el Reino Perdido con sus US $29 millones durante el primer fin de semana, número más bajo que los US$ 30 millones o US $45 millones que se tenían calculados. Muy lejanos se encuentran los US $166 millones de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% logrados en 2016, el estreno más taquillero de todo DCEU.

Fuente: Warner Bros.

La interpretación de Jason Momoa como Aquaman en el Universo Extendido de DC (DCEU) ha sido generalmente bien recibida tanto por la crítica como por el público. Antes de su debut en Batman v Superman: Dawn of Justice, Aquaman no era tan conocido como algunos de los otros superhéroes, pero la presencia carismática y la actuación convincente de Momoa le dieron al personaje una nueva y fresca dimensión. Su representación en Liga de la Justicia - 41% y su película en solitario, Aquaman - 73%, consolidaron el estatus del héroe submarino como uno de los pilares del DCEU.

Jason Momoa ha recibido elogios por su enfoque moderno y rebelde del personaje, alejándose de las representaciones más tradicionales del cómic. La audiencia ha respondido positivamente a su interpretación, apreciando la combinación de humor, acción y carisma que aporta al papel. La película Aquaman fue un éxito comercial y ayudó a cambiar la percepción del personaje, convirtiéndolo en uno de los íconos más queridos del universo de superhéroes en pantalla grande.

El espectáculo debe continuar

Por desgracia, los años no fueron benevolentes para el DCEU en general. La saga ha enfrentado críticas desde sus primeras entregas por diversas razones. Una muy común se ha dirigido hacia la falta de cohesión y dirección narrativa consistente en comparación con el Universo Cinematográfico de Marvel. Algunas películas del DCEU han sido percibidas como desiguales en tono y estilo, lo que ha llevado a una sensación de falta de uniformidad en la visión general del universo compartido. Además, se ha cuestionado la toma de decisiones creativas, como las reinterpretaciones de personajes clásicos y las tramas que algunos consideran demasiado oscuras o desviadas de las representaciones tradicionales de los cómics.

Otro punto de crítica ha sido la aceleración en la introducción de personajes y la construcción del universo compartido, especialmente evidente en las películas con personajes de la Liga de la Justicia. Esta rápida expansión del elenco y la trama dejó a algunos espectadores sintiendo que la franquicia estaba apresurando su desarrollo en lugar de tomarse el tiempo necesario para construir una base sólida. A pesar de estas críticas, el DCEU ha experimentado ajustes y ha logrado éxitos individuales, que han contribuido a una percepción más positiva en la franquicia en etapas más recientes. Desafortunadamente, Aquaman 2 representa el final del DCEU y el comienzo de una nueva etapa con James Gunn como presidente y modelador de DC Studios y sus próximas películas.

La primera película de la nueva saga de DC en la pantalla grande será Superman: Legacy, un reinicio total a la serie y la oportunidad de conocer a nuevos rostros y personajes.

