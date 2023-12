Zack Snyder revela su audaz propuesta para dirigir una película de origen de James Bond

El director Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%), quien está promocionando su nueva película Rebel Moon (Parte Uno): La Niña del Fuego - 30%, ha sorprendido a los fanáticos al revelar una propuesta fascinante para una potencial película de James Bond. Snyder, conocido por su estilo polarizador, considera que la icónica franquicia de películas de espías debería explorar una nueva dirección.

En una entrevista con The Atlantic (vía Comic Book), Snyder compartió su idea para una posible entrega número 26 de James Bond, en la cual retrocedería en el tiempo y nos llevaría a la vida de un joven James Bond de 20 años, explorando sus "raíces humildes" y narrando lo que lo inspiró a convertirse en el agente de traje impecable que los fanáticos de varias generaciones han conocido y amado.

James Bond a lo largo de la historia

Según Snyder, una película que aborde la juventud de James Bond tiene "algo especial" que atraería al público. "Sería genial ver a un James Bond de 20 años. Las raíces humildes de las que proviene. Cualquier trauma de juventud que te permita convertirte en James Bond. Debe haber algo allí", expresó.

Snyder se une a la lista de directores que han especulado sobre una posible película de James Bond número 26, mientras la franquicia aguarda sus próximos pasos después de su última entrega, Sin tiempo para morir - 83%, de 2021. Aunque hasta sus comentarios más recientes no se le había relacionado con la dirección del proyecto, otros directores como Christopher Nolan, director de Oppenheimer, también han expresado su interés en la posibilidad de dirigir una entrega de James Bond. Nolan, sin embargo, recientemente negó su participación en James Bond 26, a pesar de admitir estar intrigado por la idea.

En los últimos años, la franquicia de James Bond ha contado con directores destacados, incluyendo a Marc Forster (Quantum of Solace), Sam Mendes (Skyfall y Spectre) y Cary Joji Fukunaga (No Time to Die). Ahora, la sugerencia de Zack Snyder de explorar los orígenes de James Bond como un joven de 20 años ha abierto un nuevo y emocionante debate sobre el futuro de esta emblemática serie de películas.

La idea de explorar los años formativos de James Bond y descubrir qué lo llevó a convertirse en el agente secreto más famoso del cine ciertamente plantea un enfoque fresco y audaz para la franquicia. Si bien algunos pueden cuestionar si el estilo distintivo de Zack Snyder encajaría en el mundo de James Bond, no cabe duda de que su propuesta ha generado un gran interés y debate entre los fanáticos y la comunidad cinematográfica en general.

La franquicia de James Bond ha sido conocida por su capacidad para reinventarse a lo largo de los años y adaptarse a las tendencias cinematográficas cambiantes. La idea de una película que arroje luz sobre los orígenes y la psicología de James Bond podría ser un paso emocionante para mantener fresco el interés en esta icónica serie de películas.

En última instancia, el futuro de James Bond y quién dirigirá la próxima película sigue siendo un misterio, pero la sugerencia de Zack Snyder ciertamente ha añadido un elemento intrigante a la conversación y ha dejado a los fanáticos ansiosos por lo que podría deparar el destino del famoso espía británico en la pantalla grande.



