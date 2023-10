Lily Gladstone revela que estaba a punto de retirarse como actriz cuando le ofrecieron Los Asesinos de la Luna

Los Asesinos de la Luna - 94% es uno de los estrenos más importantes del año, en parte porque tiene a Martin Scorsese como director y en parte porque cuenta una de las tragedias más duras en la historia de Estados Unidos. La cinta fue elogiada durante su paso por el circuito de festivales y aunque ya todos reconocen el gran trabajo que pueden hacer Robert De Niro y Leonardo DiCaprio junto al director, fue Lily Gladstone quien más llamó la atención, algo que también fue una sorpresa para ella, pues estuvo a punto de retirarse como actriz antes de que le ofrecieran este rol.

Sigue leyendo: Lily Gladstone buscará el Oscar a Mejor Actriz por Killers of the Flower Moon y sería la primera nativa americana en lograrlo

A pesar de contar historias de todo tipo, Hollywood todavía no puede superar el sexismo, la homofobia y el racismo que marcan muchas de las tendencias dentro de la industria. El problema se da dentro y fuera de los sets de filmación, frente y detrás de cámaras, pues los grandes ejecutivos de la vieja escuela siguen sin dar oportunidades justas a cierto tipo de creadores, escritores y artistas. Por ejemplo, el espacio para los nativos americanos sigue siendo muy pobre y cuando se cuentan sus historias se hace desde la perspectiva de un hombre blanco que suele dejarlos como personajes secundarios, o peor, como villanos de todo un género.

Las cosas cambian poco a poco, pero todavía hay muchos factores a considerar y es que al año se pierden grandes oportunidades para muchos actores, guionistas y directores con gran potencial. Por ejemplo, el estreno de Los Asesinos de la Luna cuenta con un gran impulso gracias al nombre de Scorsese, pero algunos han criticado que sea él quien se lleve los aplausos contando una historia que no es suya. Para ser justos, esto fue algo que él mismo reconoció desde el comienzo y por eso se comprometió a buscar la asesoría necesaria para hacerle justicia a estos violentos hechos que sacudieron al país y que siguen siendo muy relevantes.

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio en Los Asesinos de la Luna (Fuente: IMDb)

Los cambios en el guion permitieron darle un mejor lugar a Lily Gladstone

Los Asesinos de la Luna cuenta la historia de una serie de asesinatos que se cometieron contra la nación Osage en los años veinte y que tenían como motivación principal el quedarse con sus territorios llenos de petróleo. Debido al racismo, los prejuicios y la corrupción del lugar, fue fácil para un hombre en especial salirse con la suya por tantos años, y la película busca mostrar a detalle cómo sucedió todo, no para abusar del escándalo, sino para dar voz a los que por años no la tuvieron. Al cambiar el guion, Scorsese se dio cuenta que el papel de Lily Gladstone como Mollie Burkhart era mucho más significativo, pues ella representaba el legado Osage, pero también el acceso a los perpetradores al estar casada con un hombre blanco que formó parte del plan.

También te puede interesar: Killers of the Flower Moon: "Estaba haciendo una película sobre blancos", Martin Scorsese explica por qué tuvo que reescribir la película

De inicio, Scorsese quería explorar la mente de los perpetradores y la investigación del FBI, pero al final decidió darle prioridad a los miembros de la nación Osage, como víctimas directas de estos crímenes o como figuras que presenciaron todo con impotencia. Lily Gladstone comprendía bien la responsabilidad de tomar un rol así, y ella también se acercó al director para proponer ideas sobre cómo debía abordarse el asunto, así que su labor dentro de la película fue más profundo. Las expectativas para ver a DiCaprio y De Niro eran muy altas, pero al final la actriz fue la que se robó la cinta en todos sentidos y muchos especialistas creen que podría arrasar en la temporada de premios.

Lily Gladstone estaba lista para renunciar a Hollywood

Pero las cosas pudieron ser muy distintas, pues Gladstone estaba lista para abandonar su carrera como actriz ante la falta de oportunidades. En entrevista con The Hollywood Reporter, la intérprete recordó cómo durante la pandemia mundial comenzó a buscar otras opciones para trabajar:

Uno se pregunta si va a ser sostenible. Así que saqué mi tarjeta de crédito y me inscribí en un curso de análisis de datos.

La actriz planeaba buscar trabajo para rastrear avispones porque en verdad le gustan mucho, pero mientras ingresaba sus datos le llegó una notificación a su correo de que Martin Scorsese quería reunirse con ella vía Zoom.

Tuvieron que pasar tres años para que el mundo por fin pudiera apreciar el trabajo de Gladstone en la película, pues la producción se detuvo durante la pandemia y Scorsese aprovechó ese tiempo para escribir nuevamente el guion. Las críticas han sido realmente buenas, y es seguro que el nombre de la actriz será muy importante en la próxima temporada de premios, así que en este punto lo que realmente genera un debate es si buscará nominaciones como actriz de reparto o como actriz principal, algo que muchos creen sería mejor considerando el peso que tiene en la película.

No te vayas sin leer: Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone defiende la película y dice que no es una historia de salvadores blancos