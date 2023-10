Anuncian cómic precuela de Rebel Moon

Rebel Moon es uno de los estrenos más esperados entre el público, especialmente entre los seguidores de Zack Snyder, pues su llegada es la promesa de que el director está listo para trabajar un nuevo e interesante universo cinematográfico totalmente original tras su experiencia en el DCEU. La cinta también es una de las propuestas más ambiciosas de Netflix, compañía que está invirtiendo millones para que sea un éxito a largo plazo con secuelas, videojuegos y hasta cómics, empezando con una precuela que se publicará en 2024.

Te invitamos a leer: Rebel Moon: Deborah Snyder asegura que la versión extendida profundizará más en los personajes y el canon de la nueva saga

Como director, Snyder es uno de los que más ha dividido al público y la crítica especializada, pues muchos siguen debatiendo sus grandes habilidades para los aspectos técnicos y el espectáculo visual, pero la falta de bases fuertes en su narrativa. Cuando se trataba de adaptar cómics o historietas, como 300 - 60% o Watchmen, Los Vigilantes - 65%, sus virtudes parecían superar sus debilidades porque podía conectar muy bien con el material original, pero cuando se trataba de hacer algo nuevo, incluso si era a partir de algo conocido, la historia era totalmente diferente, como sucedió con Sucker Punch: Mundo Surreal - 24% y El Hombre de Acero - 55%.

Mientras que la película protagonizada por Emily Browning se presentó como el primer guion que Snyder trabajaba sin ayuda ni ideas preexistentes, la de Henry Cavill debía tomar a uno de los personajes más conocidos de DC para hacer algo totalmente nuevo, y en ambos casos se consideró que había fallado. Con el paso de los años, el trabajo de Snyder ha sido reevaluado y es por eso que sigue siendo considerado uno de los creadores más interesantes de la actualidad. De igual forma, cuando se revelaron los detalles detrás de su salida del DCEU los fans decidieron apoyarlo con sus nuevos proyectos y Rebel Moon parece una gran opción para crear algo tan competitivo como esas cintas de superhéroes.

Portada de Rebel Moon: House of the Bloodaxe (Fuente: Titan Comics)

¿De qué trata Rebel Moon?

Rebel Moon, que nació de una historia que Snyder quería adaptar dentro del universo Star Wars, cuenta la historia de Kora Sofia Boutella), una ex integrante del Imperio que ahora vive libre de la violencia en un planeta pacífico. Por desgracia, cuando estas peligrosas fuerzas la descubren y comienzan a cazarla ella escapa y decide reclutar a varios guerreros a través de la galaxia para formar un ejército propio que pueda romper con el sistema opresor conocido.

Te puede interesar: Demandan a Netflix por juego de rol de mesa cancelado de Rebel Moon

Se sabe que la película es la primera parte de esta historia; de hecho, su nombre oficial es Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, mientras que la secuela, que estrenará en abril del próximo año, lleva por nombre Rebel Moon – Part Two: The Scargiver. Pero aquí no acaba el plan, pues cuando Snyder propuso este mundo para Netflix la promesa era crear un universo muy fuerte para alimentar el catálogo de la compañía que desde hace años busca proyectos de este tipo. De momento no se han confirmado más películas, pero si las cosas salen bien ese plan es casi seguro. Por ahora, lo que sí se ha confirmado es un videojuego y una historieta que servirán para que el público explore a detalle el canon.

Rebel Moon contará con un cómic precuela

ComicBook.com confirma que Titan Comics publicará Rebel Moon: House of the Bloodaxe el próximo 10 de enero de 2024, semanas después del estreno de la película en Netflix. El cómic en cuestión es una precuela ambientada cinco años antes que la cinta y se enfoca en el pasado y origen de Devra y Darrian Bloodaxe, interpretados por Cleopatra Coleman y Ray Fisher, quienes no saben si deben seguir el duro camino político de su padre o reformar las cosas para asegurar una paz real en su planeta que está al borde de la guerra.

Mags Visaggio, escritora del cómic, explica la naturaleza política y trágica de esta historia:

[Es como una] tragedia de Shakespeare... Es todo extremadamente personal, una familia en conflicto con un patriarca que está en conflicto consigo mismo en un momento en el que necesitan estar unidos. Es una historia sobre el fracaso y las consecuencias del fracaso.

Zack Snyder se mantiene cerca de este otro proyecto y asegura que los fans disfrutarán mucho de esta precuela que explicará las motivaciones de estos personajes y los orígenes de la rebelión política que se ve en la cinta, lo que demuestra que todo lo que se haga bajo esta marca formará un canon bastante complejo y extenso que espera competir con franquicias como las de Marvel, DC y Star Wars.

Lee: Rebel Moon: “al diablo Star Wars”, así fue como Zack Snyder decidió hacer la película en su propio universo