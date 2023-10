El Spider-Man de Andrew Garfield iba a montar un Tiranosaurio Rex en la cancelada película de Los Seis Siniestros

Cuando Andrew Garfield era el Spider-Man de Sony, el estudio tenía muchas ideas que involucran al superhéroe y que en algún punto podrían haber llegado al cine. Algunas de estas ideas terminaron en fracasos y otras estuvieron a punto de serlo, pero ahora son prácticamente ignoradas debido a la magnitud del historial que tiene la compañía. Uno de ellos es la adaptación de Sinister Six con la que se planeaba expandir el universo cinematográfico del trepamuros luego del estreno de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%.

Ese proyecto fue cancelado luego del fracaso de la secuela, en la cual ya se presentó una serie de villanos que luego iban a ser considerados para esa nueva cinta y que, según los planes originales, iban también a protagonizar secuelas y tener sus propios spin-offs. La adaptación de 2014 con Andrew Garfield sí presentó a las versiones inéditas del Duende Verde, Rhino y Electro, interpretados por Dane DeHaan, Paul Giamatti y Jamie Foxx, respectivamente, además de que desde los tráilers se adelantó la potencial aparición de Doctor Octopus y Vulture.

Sony Pictures tenía muchas ideas en mente, pero ahora sabemos que podría haber sido una adaptación muy extraña e interesante, gracias a nueva información sobre el proyecto. Heroic Hollywood reporta que el primer guión de la película, a cargo de Drew Goddard , presentaba a Spider-Man montando un Tiranosaurio Rex en Savage Land.

Guiños a Vulture y Doc Ock en el tráiler de The Amazing Spider-Man 2 (Imagen: Digital Spy)

Nuevos detalles de la película de Los Seis Siniestros con el Spider-Man de Andrew Garfield se han revelado

Dicha información proviene del libro MCU: The Reign of Marvel Studios, una guía no autorizada que contiene información sobre el detrás de escenas de las producciones del estudio a cargo de los escritores Joanna Robinson, Dave Gonzales y Gavin Edwards, quienes han recogido todos estos datos a través de entrevistas con actores, productores y escritores del medio.

A finales de 2014, [Drew Goddard] tenía un borrador que llevaba a Spider-Man y sus villanos a la Tierra Salvaje… Donde Spider-Man montaría un T-Rex.

Al parecer Savage Land tenía relevancia en lo que Sony Pictures planeó para continuar con las aventuras de Spider-Man, pero no se tiene claro cómo sería posible para el personaje terminar en ese lugar junto a los villanos que conforman los Seis Siniestros.

El sitio también menciona que en el libro se habla de un villano menos conocido llamado Gog, a quien Doc Ock intenta liberar de un universo paralelo para reclutarlo y formar una versión mucho más malvada de los Seis Siniestros. En comparación a los nombres de los villanos que iban a protagonizar esta adaptación, no entendemos cómo Gog podría haber sido de gran atractivo para que la agrupación fuera una mayor amenaza para Spider-Man, pero quizás es una de las razones por las que se podría pensar que al final el estudio canceló el proyecto.

La película se habría estrenado en 2016, pero fue cancelada debido a la recepción que tuvo por parte de la crítica según Heroic Hollywood. Esta secuela costó alrededor de US$200 millones y recaudó más de US$700 millones, una cantidad que no llevaría fácilmente a un estudio a decir que no a una potencial continuación. El Spider-Man de Andrew Garfield podría haber sido el protagonista de una mayor cantidad de películas, pero después de todo regresó para una aparición especial en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% que dio al público la esperada reunión de los héroes arácnidos del cine.

No hay tantos detalles sobre lo que hubiera sido Sinister Six, pero es un proyecto que nunca se ha abandonado del todo ya que podría ver la luz, con muchos cambios por supuesto, en el Universo Cinematográfico de Marvel ahora que tiene un mayor control sobre el personaje y la colaboración de Sony Pictures, el estudio que aún conserva los derechos para llevar al superhéroe y otros personajes a la pantalla como Venom, o el fallido Morbius, que están relacionados con la Casa de las Ideas, cada vez que lo desee muy a pesar de la calidad de sus producciones.

