Aquaman y El Reino Perdido es un homenaje al cine de ciencia ficción retro, dice James Wan

Con los recientes fracasos en taquilla del Universo Extendido de DC (DCEU), los productores de Aquaman y El Reino Perdido deben estar muy nerviosos, pero mientras tanto los que todavía tienen interés en la cinta pueden deleitarse con las nuevas imágenes compartidas por la revista Empire, además de las declaraciones hechas por el director James Wan, quien adelanta que las fuentes de inspiración para esta nueva entrega son las películas de ciencia ficción retro.

Aquaman and the Lost Kingdom es la esperada secuela de Aquaman - 73% (2018) y la última entrega del DCEU. El elenco incluye a Jason Momoa, Patrick Wilson , Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Nicole Kidman. La idea de una secuela fue propuesta por Momoa durante la producción de la primera película, y la filmación tuvo lugar en diversos lugares como Reino Unido, Hawái, Los Ángeles, Nueva Jersey y Nueva Zelanda. La historia se sitúa varios años después de la primera cinta, donde Arthur Curry/Aquaman debe proteger a Atlantis y a sus seres queridos de una catástrofe provocada por David Kane/Black Manta al obtener el Tridente Negro. Para ello, Aquaman buscará la ayuda de un aliado inesperado, su hermano Orm. La película está programada para estrenarse el 20 de diciembre de 2023 en Estados Unidos.

Portada de Empire dedicada a Aquaman y el Reino Perdido

James Wan, quien ha dejado una huella indeleble en el género de terror con películas icónicas como Saw: El Juego Macabro - 48% y La Noche del Demonio - 66%, quiso ofrecer una experiencia cinematográfica que combina el terror con la ciencia ficción retro en Aquaman And The Lost Kingdom. En una entrevista exclusiva con Empire el cineasta dijo que, aunque el primer filme de Aquaman ya tenía elementos de terror, esta secuela se sumerge aún más en ese ambiente. “El segundo filme definitivamente tiene más de eso”, dijo. Lo interesante es que las referencias que utiliza son del viejo horror europeo y de las icónicas criaturas de stop-motion de Ray Harryhausen. Para quienes no estén familiarizados, Ray Harryhausen fue un pionero en el mundo de los efectos visuales, conocido por sus impresionantes monstruos de animación cuadro por cuadro. Su influencia es evidente en la estética y diseño de The Lost Kingdom.

Una de las inspiraciones clave para Wan fue Planet Of The Vampires (1965), una película que se ha convertido en un punto de referencia para el director. “The Lost Kingdom tiene un look muy retro, de terror de los años 60”, explicó. Además, prometió secuencias de acción sorprendentes con criaturas mecánicas que evocan una sensación de "ciencia ficción y terror de la vieja escuela", incluyendo una escena en la que Arthur y Orm enfrentan a los secuaces de Black Manta con la ayuda del "Octobot", un calamar mecánico.

Aquaman y el futuro del DCEU

El esperado estreno de Aquaman and the Lost Kingdom está programado para el 20 de diciembre de 2023, después de haber sido reprogramado varias veces debido a la pandemia y a decisiones estratégicas de Warner Bros. Discovery. Sin embargo, más allá de las expectativas que rodean a esta secuela, es un hecho que marca el final definitivo del DCEU.

En diciembre de 2022, The Hollywood Reporter informó que Warner Bros. estaría considerando finalizar la saga cinematográfica de Aquaman y reemplazar a Jason Momoa en el papel del Rey de Atlantis para darle el papel de Lobo. Aunque Momoa afirmó en enero de 2023 que "siempre será Aquaman", también expresó su interés en interpretar a otros personajes del universo DC.

Los co-CEOs de DC Studios James Gunn y Peter Safran mencionaron la posibilidad de que Momoa retome su papel en el DCU, sin embargo parece que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

