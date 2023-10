Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes | Pronostican decepcionante recaudación en taquilla durante su estreno

Los Juegos del Hambre se ubica como la 21ª franquicia de películas más taquillera de todos los tiempos, con ingresos superiores a los US $2.97 mil millones a nivel mundial. Todas las películas de la saga lideraron las recaudaciones en Norteamérica durante sus dos primeros fines de semana. Es la segunda franquicia de películas basadas en libros para jóvenes adultos más taquillera en Norteamérica, sólo superada por Harry Potter, y la tercera a nivel mundial, detrás de Harry Potter y Crepúsculo. Sin embargo, el éxito de las primeras cuatro entregas parece que no se repetirá con la precuela, ya que los pronósticos en taquilla son bastante decepcionantes.

Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes es una precuela cinematográfica basada en la novela de Suzanne Collins , que es un spin-off y precuela de la trilogía Los Juegos del Hambre. El libro fue publicado el 19 de mayo de 2020 por Scholastic y, simultáneamente, se lanzó una versión audiolibro leída por el actor estadounidense Santino Fontana. Debido a la pandemia de COVID-19, el libro tuvo un lanzamiento virtual.

Rachel Zegler en The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023)

Desde 2017, Lionsgate mostró interés en expandir el universo de Los Juegos del Hambre. En 2019, se anunció una colaboración con Collins para adaptar La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Para abril de 2020, Collins y Lionsgate confirmaron el desarrollo de la película, con Francis Lawrence regresando como director y Michael Arndt como guionista. Suzanne Collins y Nina Jacobson actuarán como productoras. Durante 2022, se anunciaron varios miembros del elenco, incluidos Tom Blyth, Rachel Zegler y Peter Dinklage.

Tristemente, los días de gloria en taquilla han pasado para Los Juegos del Hambre, o al meno eso sugiere el sitio Box Office Pro, que pronostica un primer fin de semana en la taquilla doméstica (Estados Unidos y Canadá) de entre US $35 millones y US $45 millones, con una recaudación final de entre US $90 millones y US$ 142 millones. Esto la convertiría en la entrega de la franquicia con menor recaudación durante su fin de semana de estreno, pues la cinta que ocupaba ese puesto antes era Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2 - 70%, con US $102.6 millones.

Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes llegará a los cines el 17 de noviembre.

Los Juegos del Hambre, una de las grandes franquicias de Hollywood

La franquicia de películas Los Juegos del Hambre se basa en la trilogía de novelas de ciencia ficción distópica escrita por la autora estadounidense Suzanne Collins. Estas películas cuentan con un elenco estelar encabezado por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, entre otros. Distribuidas por Lionsgate, las primeras tres películas establecieron varios récords en taquilla. Los Juegos del Hambre - 84% (2012) rompió récords en su día de apertura y en su primer fin de semana, mientras que Los Juegos del Hambre: En Llamas - 89% (2013) ostentó el récord de la mayor apertura en noviembre. Los Juegos del Hambre Sinsajo Parte 1 - 65% (2014) tuvo la apertura más grande del 2014. Todas las películas, incluyendo Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2 (2015), fueron elogiadas por sus temas y la actuación de Lawrence.

En cuanto a su origen, tras el lanzamiento del primer libro en 2008, varios estudios de Hollywood mostraron interés en adaptarlo al cine. Finalmente, fue la productora Nina Jacobson quien adquirió los derechos y trabajó con Lionsgate para la producción. La elección del elenco fue un proceso meticuloso, con Jennifer Lawrence siendo finalmente seleccionada para el papel principal de Katniss Everdeen.

A nivel crítico, cada entrega de Los Juegos del Hambre recibió reseñas positivas. Las dos primeras películas fueron especialmente aclamadas, mientras que las dos últimas también tuvieron respuestas generalmente positivas.

