Al menos 30 personajes perderán la vida en Winnie The Pooh: Miel y Sangre 2, según el director

Cuando pensamos en Winnie the Pooh, imaginamos un oso amarillo tierno que ama la miel y vive en el Bosque de los Cien Acres con sus amigos. Sin embargo, el 2024 promete darle un giro completo a esta imagen inocente con la llegada de Winnie The Pooh: Miel y Sangre - 38%. En una entrevista exclusiva con Variety , el director y co-guionista de la secuela, Rhys Waterfield, compartió algunas revelaciones que han dejado a los fanáticos del género de terror en vilo. No solo confirma que la secuela contará con un presupuesto exorbitantemente mayor que su predecesora, sino que también nos da un vistazo a la magnitud sangrienta que la película promete ofrecer.

Para poner las cosas en perspectiva, la primera entrega de Winnie the Pooh: Blood and Honey contó con un presupuesto de alrededor de US $100 mil. La confirmación de Waterfield de que el presupuesto para la secuela es "más de 10 veces" ese monto nos lleva a pensar en una producción que supera el millón de dólares. Con semejante inversión, las expectativas son altas y, según las palabras del director, no decepcionarán.

Rhys Waterfield. Imagen: ITN

Dejando en claro que el propósito principal sigue siendo impactar y sorprender a su audiencia, compartió con entusiasmo lo siguiente:

En comparación con la primera película, todo ha mejorado enormemente. Es una película de terror. Muchas veces la gente va allí por las escenas de muerte y por esos elementos y realmente hemos subido la apuesta. Creo que la La última vez que hice un recuento había más de 30 muertes en la película, lo cual es bastante sustancial en comparación con la mayoría de las películas.

Estos comentarios, más que aclaratorios, encienden la curiosidad de los amantes del horror. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar este nuevo Winnie the Pooh? Además de lo mencionado, Waterfield también adelantó que la secuela se centrará en un grupo de chicas que viajan en una casa rodante y terminarán teniendo un encuentro inesperado y seguramente desastroso con Pooh y su pandilla. Lo que es más, nuevos personajes del Bosque de los Cien Acres harán su debut, como Owl y Tigger. Aunque este último ha estado protegido por derechos de autor, para febrero de 2024, cuando la película esté lista para su lanzamiento, Tigger estará en el dominio público, lo que significa que estará listo para participar en la carnicería.

Waterfield, entusiasmado, comentó sobre los desafíos y beneficios de contar con un mayor presupuesto. En realidad, esta vez fue un poco más fácil porque el presupuesto es más alto, por lo que amplía sus opciones. Además, reveló que ha equipado a Winnie con una trampa para osos como arma principal. La descripción de cómo esta arma es utilizada para crear algunas de las muertes más locas y memorables en la película sin duda generará expectación.

Después de toda esta oleada de anticipación, muchos se preguntan dónde pueden obtener una dosis del terror que ofrece Winnie the Pooh: Sangre y miel. Para aquellos que se lo perdieron, la primera película ahora tiene un hogar de streaming. Según los informes más recientes, Winnie the Pooh: Blood and Honey está disponible en Peacock para sus suscriptores sin costo adicional. Es el lugar perfecto para ponerte al día antes de que llegue la secuela y sumergirte en este mundo alternativo donde el Bosque de los Cien Acres no es tan amigable como grabábamos.

