Showrunner de Daredevil en Netflix responde al reboot de la serie en el UCM

Luego de la gran recepción y popularidad que tuvieron las series de Marvel en Netflix, el personaje de Daredevil se convirtió en una gran oportunidad para hacer una alianza con los fans que se habían decepcionado con la cancelación de estos programas y la posibilidad de tener a los héroes dentro del UCM pero en manos de otros actores. Aunque la compañía tiene mucha fe en Daredevil: Born Again, las cosas no se han desarrollado como esperaban, y ahora Steven S. DeKnight, showrunner de la serie original, compartió su opinión sobre todo el drama que está sucediendo en estos momentos.

Las películas de Marvel funcionaron muy bien para establecer una franquicia que conquistó a la crítica y a los fans de estos personajes, pero que también tuvo que reconocer que debía sacrificar ciertos aspectos más oscuros para poder seguir siendo accesible para todas las edades y mantener así su lugar en lo alto de la taquilla global. Para compensar, ABC, en asociación con Marvel Television, desarrolló varias series que terminaron en el catálogo de Netflix y se convirtieron en éxitos muy importantes por su madurez. De todos estos títulos, Daredevil - 98% fue el más popular y el que los seguidores han defendido más ahora que es un hecho que se unirá al UCM.

Además de contar con un gran guion y un desarrollo de personaje que sí hacía justicia al cómic original, el punto más acertado de esta adaptación fue el trabajo de Charlie Cox como el héroe, pues él se comprometió mental y físicamente para el rol, y su pasión era muy evidente. Cuando se anunció que la serie había sido cancelada, muchos de inmediato pidieron a Kevin Feige que tomara en cuenta al actor para usarlo en el UCM en vez de proponer a otro, pues les parecía que él, y sólo él, podía mantener en alto a este protagonista. Luego de muchos rumores y especulaciones, se confirmó que Cox se uniría a este universo cinematográfico y lo haría con su propia serie.

Luego de sus cameos en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% y She-Hulk: Attorney at Law - 74%, los fans del personaje se dividieron ante su llegada al UCM, pero toda la inversión que la compañía está haciendo en Daredevil: Born Again y el que Cox y Vincent D'Onofrio dijeran que respetarían el tono de la serie original, parecían indicar que las cosas iban por buen camino. La huelga de guionistas y actores lo cambió todo, y es que la producción ya estaba avanzada cuando se dio a conocer que Marvel había despedido al equipo creativo para comenzar de cero.

Steven S. DeKnight, showrunner de la primera temporada de la serie original, no duda en compartir su sentir sobre todo el asunto, desde sus deseos por volver a ver a Cox como el héroe hasta su temor por los manejos de Disney. Para él, el tema del reboot es bastante complicado, y aunque lamenta que la productora descartara la idea que ya tenían, reconoce que este proceso puede significar algo muy positivo a largo plazo. Respondiendo a un comentario que aseguraba que él estaba feliz con la noticia, el guionista publicó:

I am not happy the show is scrapped and have consistently stated the opposite. However I AM delighted that they finally realized you need an actual showrunner who's a writer to make a series work. https://t.co/ehrbcyhR02