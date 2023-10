Fran Drescher rechaza a George Clooney, Ben Affleck y Scarlett Johansson con su propuesta para terminar la huelga de actores

En un intento por poner fin a la huelga de actores, George Clooney lideró una propuesta que sugería eliminar los límites en las cuotas sindicales para los miembros con mayores ingresos. Sin embargo, Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por su siglas en inglés), ha rechazado la generosa oferta, en la que también participaron estrellas como Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Meryl Streep, Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Emma Stone y Ryan Reynolds, entre otros.

De acuerdo con The Hollywood Reporter Clooney planteó la idea de que las grandes estrellas, como él mismo, podrían contribuir con más dinero al sindicato al no tener un límite en sus cuotas. La propuesta busca apoyar las demandas de SAG-AFTRA en las negociaciones de 2023, superando las ofertas de estudios y plataformas de streaming. Aunque Drescher reconoció y agradeció la generosidad detrás de esta propuesta, señaló que no sería compatible legalmente con el contrato actual del sindicato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés). Explicó que, al tratarse de un sindicato laboral regulado federalmente, cualquier contribución a los fondos de pensiones y salud solo puede provenir del empleador.

El principal punto de contención entre SAG-AFTRA y la AMPTP es una propuesta que busca que los servicios de streaming contribuyan con un fondo para los miembros del sindicato. Sin embargo, esta propuesta ha sido vista como económicamente insostenible por AMPTP, mientras que SAG-AFTRA argumenta su necesidad.

Drescher, en un video, expresó su descontento con los estudios por su reticencia a las negociaciones. A pesar de las controversias, subrayó la importancia de encontrar una solución que beneficie a todos, haciendo hincapié en que el sindicato sigue comprometido con sus miembros. El comité de negociación de SAG-AFTRA, respaldando a Drescher, reiteró la necesidad de que las grandes empresas reconozcan y compartan el éxito que el sindicato ha ayudado a construir a lo largo de los años.

La huelga de actores y su misión

La huelga de actores comenzó el 14 de julio de 2023 debido a desacuerdos laborales con la AMPTP. Junto con la huelga de guionistas de 2023, que concluyó en septiembre de este año, esta huelga forma parte de una serie de disputas laborales en Hollywood, provocando la mayor interrupción en las industrias cinematográfica y televisiva estadounidenses desde la pandemia de COVID-19 en 2020.

El conflicto surge por los cambios en la industria causados por el streaming y su efecto en los residuales, así como nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Es la primera vez desde 1980 que los actores inician una disputa laboral en EE.UU., y la primera vez que actores y escritores se declaran en huelga al mismo tiempo desde 1960.

Las negociaciones entre SAG-AFTRA y AMPTP se retomaron el 2 de octubre de 2023, pero se rompieron nuevamente el 11 de octubre. Durante la última década, con el auge del streaming, actores y escritores han expresado su frustración por las políticas de los estudios en relación a los residuales. La huelga de guionistas de 2007-08 estuvo motivada en gran medida por la negativa de los estudios a pagar residuales por streaming.

Antes de la huelga, después de que los guionistas iniciaran su huelga en mayo de 2023, la junta directiva nacional de SAG-AFTRA acordó buscar una autorización para huelga antes de renovar un contrato que expiraría en junio de 2023. A pesar de las negociaciones productivas, las conversaciones se rompieron en julio. La AMPTP aceptó una mediación de último minuto, pero las tensiones aumentaron y la mediación colapsó.

El 13 de julio, sin acuerdo entre SAG-AFTRA y AMPTP, el comité negociador de SAG-AFTRA recomendó unánimemente una huelga. La huelga comenzó oficialmente el 14 de julio. Como resultado, los actores no pueden participar en producciones cinematográficas o televisivas ni en trabajos promocionales. Antes del fin de las negociaciones de SAG-AFTRA, un ejecutivo anónimo de AMPTP sugirió prolongar la situación hasta que los miembros del sindicato enfrentaran dificultades económicas.

