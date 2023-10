Denuncian a Danny Elfman por segunda ocasión, mujer lo señala por abuso

Una segunda mujer, identificada como Jane Doe XX, ha presentado denuncia de abuso sexual contra el compositor Danny Elfman, nominado al Oscar y ganador de múltiples premios Grammy. Según documentos legales presentados en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Jane Doe XX alega que Elfman abusó sexualmente de ella entre 1997 y 2002. La denuncia incluye cargos de agresión sexual, violencia de género, angustia emocional intencional, acoso sexual y negligencia.

El portavoz de Danny Elfman respondió a estas acusaciones declarando:

Las acusaciones de mala conducta formuladas contra el Sr. Elfman son infundadas y absurdas. Su equipo legal está evaluando todas las opciones y defenderá enérgicamente estos reclamos en los tribunales.

Según la denuncia, Jane Doe XX conoció a Elfman en 1997, cuando ella era una estudiante de 21 años en la Academia de Cine de Nueva York. Elfman, de 47 años en ese momento, la invitó a eventos de la industria, tratándola como una consultora y protegida. Sin embargo, la relación rápidamente se volvió incómoda y abusiva.

Danny Elfman (Imagen: Yahoo)

Durante los siguientes cinco años, Elfman se desnudaba completamente frente a Jane Doe XX y caminaba desnudo delante de ella, alegando que era la única forma de trabajar creativamente. Elfman también la llevó a reuniones de elenco y equipo de Mente Indomable - 97% y la invitó a quedarse en su casa en California en 1998.

Se quitó toda la ropa hasta quedar completamente desnudo y caminó desnudo frente al demandante, exponiendo sus genitales. El demandado Elfman le expresó al demandante que ésta era la única manera en que podía trabajar, ser creativo y tener éxito.

El demandante alega que, en ocasiones, dormía en la misma cama que Elfman, quien dormía desnudo a su lado. En 2002, Elfman supuestamente le confesó que se masturbaba mientras ella dormía junto a él, lo que llevó a Jane Doe XX a poner fin a su relación con él. Estas acusaciones guardan similitud con otro caso presentado por la compositora Nomi Abadi en 2018, que también incluyó acusaciones de abuso sexual por parte de Elfman. Abadi alegó que Elfman se expuso y se masturbó frente a ella sin su consentimiento en varias ocasiones. Elfman llegó a un acuerdo de conciliación y confidencialidad con Abadi en 2018 y negoció las transacciones.

El abogado Jeff Anderson, quien representó a Nomi Abadi, reveló que Jane Doe XX se comunicó con él después de leer sobre el caso de Abadi, destacando las similitudes sorprendentes entre ambas situaciones. Ambas mujeres, de edad similar y aspirantes en la industria del entretenimiento, consideraban a Elfman como un mentor en quien confiar.Jane Doe XX busca una compensación por daños y perjuicios, que incluye gastos médicos, pérdida de ingresos y otros costos incidentales.

Danny Elfman es conocido por su trabajo en bandas sonoras icónicas, colaborando con directores como Tim Burton y Sam Raimi. A pesar de las acusaciones, está programado para aparecer en el evento "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas in Concert" de Disney en el Hollywood Bowl a finales de octubre, junto con otros artistas destacados.

El surgimiento de estas nuevas acusaciones de abuso sexual contra Danny Elfman enfatiza la importancia de abordar seriamente las denuncias de conducta inapropiada y acoso en cualquier contexto, incluyendo la industria del entretenimiento. La justicia y la verdad deben prevalecer, y las víctimas deben sentirse empoderadas para hacer oír sus voces. La industria debe continuar examinando y mejorando sus prácticas para garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos.

