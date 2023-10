Confirman segunda temporada de Gen V en Amazon Prime Video

The Boys - 90% tomó a los fans de los superhéroes por sorpresa, y es que a pesar de ser un cómic que ya había probado su éxito en este medio, la adaptación de Amazon Prime Video funcionó muy bien al aprovechar todo el contexto de amor-odio creado por franquicias y universos cinematográficos como el de Marvel. Por supuesto, los creadores no dejarían pasar la oportunidad de seguir explorando este mundo con otros proyectos y fue por eso que desarrollaron Gen V - 83%, un spin-off que ha probado su valor y que con una segunda temporada confirmada seguirá buscando su propio camino.

Las historias de superhéroes llevan muchísimos años presentándose en distintos formatos y a diversas generaciones de lectores, espectadores y jugadores, y es por eso que de vez en cuando nacen ideas que tratan de subvertir el tema para hacer duras críticas a la sociedad o burlarse de los clichés más comunes. La gran popularidad de Marvel y su UCM significó también recibir muchos ataques de todos lados, y una de las mejores formas de hacerlo fue desde el propio sistema que crearon y que motivó a las productoras a buscar de inmediato material que pudieran explotar desde ese extremo.

Desde que Garth Ennis y Darick Robertson publicaron el primer ejemplar de The Boys en 2006 se habló de adaptar la historia de alguna forma. La idea más obvia en ese momento era lanzar una franquicia cinematográfica, pero no se avanzó mucho aunque directores de renombre como Adam McKay estaban interesados en el proyecto. En 2016 se confirmó que Eric Kripke , Seth Rogen y Evan Goldberg estaban trabajando en una serie que tenía gran potencial gracias a la extensión del material original. Los derechos de distribución eventualmente terminaron en manos de Amazon Prime Video que logró establecer la serie como uno los títulos más importantes en su catálogo.

Póster de Gen V

'Gen V' es más que un spin-off de 'The Boys'

Aunque The Boys se burla constantemente de la explotación comercial de los superhéroes, los creadores no dudaron en desarrollar spin-offs para seguir alimentando el canon de este universo, y aunque The Boys: Diabolical - 95% fue bien recibida por los fans, Gen V se convirtió en algo más importante. La serie nos muestra a un grupo de jóvenes con habilidades increíbles que compiten en una universidad especializada en la creación de superhéroes. A pesar de su premisa tan básica, el programa demostró que había un aspecto sobre el género que valía la pena abordar y que es sobre la formación de las nuevas generaciones y la forma en la que la violencia de todo tipo se puede heredar y justificar en otros bajo la creencia de que son especiales.

La serie protagonizada por Jaz Sinclair, Chance Perdomo y Patrick Schwarzenegger, sí tomó el impulso de la popularidad de The Boys, pero rápidamente demostró que puede seguir un camino independiente sin perder el concepto original ni depender de su predecesora, incluso cuando aprovecha a varios sus personajes. De hecho, Gen V funciona tan bien que los creadores ya están pensando en más spin-offs que puedan seguir este exitoso ejemplo que encontró a su público sin problema.

'Gen V' tendrá segunda temporada en Amazon

Amazon acaba de confirmar que Gen V sí tendrá una segunda temporada que traerá de vuelta al elenco principal y que seguirá descubriendo las complejidades de esta micro-sociedad creada bajo el sistema de los superhéroes más admirados y temidos del planeta. En un comunicado oficial (vía Variety), Eric Kripke y la showrunner Michele Fazekas expresaron su entusiasmo ante la noticia:

No podríamos estar más felices de hacer una segunda temporada de 'Gen V' ¡Estos son personajes e historias que hemos llegado a amar y estamos encantados de saber que la gente siente lo mismo! Los escritores ya están trabajando en la nueva temporada: el segundo año será salvaje, con todos los giros de trama, el corazón, la sátira y los genitales explosivos que esperan de la serie.

Por su parte, Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios, dijo:

¡Estamos muy orgullosos de que nuestro estudiante de primer año mejor calificado tenga una segunda temporada! Gracias a los increíbles productores, elenco y equipo por darle vida a 'Gen V', y a nuestros compañeros de equipo de Prime Video, por el increíble apoyo y alianza. ¡Estamos encantados de que todos podamos continuar juntos en este loco viaje en la segunda temporada!

Gen V todavía no termina su primera temporada, así que esta noticia demuestra que es un gran éxito para la productora, para la plataforma, y para los creadores que tienen intenciones de desarrollar más spin-offs en un futuro cercano. Por otra parte, la nueva temporada de The Boys se espera para el próximo año y es posible que veamos más conexiones narrativas entre ambos productos.

