Joaquin Phoenix va a concierto de Peso Pluma y se toman una foto juntos

El cantante Peso Pluma ha demostrado ser una sensación musical en el panorama actual. Aunque en México sus conciertos no han tenido el éxito esperado en términos de venta de boletos, en Estados Unidos la situación es distinta. Recientemente, en San Bernardino, California, Peso Pluma tuvo una presentación que no solo se declaró sold out, sino que también contó con la asistencia de celebridades, incluido el reconocido actor Joaquin Phoenix.

También te puede interesar: Joaquin Phoenix filmará en México su nueva película sobre un romance gay

El 2023 ha presenciado el crecimiento exponencial de la música regional mexicana, destacando particularmente los corridos tumbados. Esta ola musical ha cautivado a aficionados de renombre, como el reconocido actor de la película Guasón - 91%. Fue durante un concierto de Peso Pluma en California donde se observó a Phoenix en las primeras filas, sumergido en la música y moviéndose al compás de los corridos tumbados. La imagen fue difundida por el mismo Peso Pluma a través de sus redes sociales, donde se veía al actor completamente inmerso en el concierto.

Joaquin Phoenix en el concierto de Peso Pluma (Imagen: @PesoPlumaData)

No solo se compartieron momentos del show, sino que el músico mexicano, nombrado en la vida real como Hassan, también subió una foto junto a Phoenix, evidenciando un encuentro que tuvieron tras bambalinas. Esta foto subraya el impacto y la resonancia que Peso Pluma ha conseguido en la escena musical.

También lee: Stranger Things: Peso Pluma se disfraza de Mike Wheeler en nuevo promocional de Netflix

Peso Pluma con Joaquin Phoenix (Imagen: @PesoPlumaData)

Pese a su triunfo en suelo estadounidense, en particular después de su presencia en los premios Latin Billboard Latinoamérica, Peso Pluma tiene previsto continuar su gira en México desde noviembre, tras posponer algunos conciertos. En contraparte, Joaquin Phoenix está en vísperas del lanzamiento de su film Napoleón, encarnando al icónico líder francés.

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es un prominente cantante y compositor mexicano nacido en 1999, especializado en corridos tumbados, reguetón y trap latino. Su trayectoria comenzó a ganar reconocimiento en 2020 con el lanzamiento de su álbum debut Ah y qué?, seguido por Efectos secundarios en 2021.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con grandes nombres de la música, como Luis R Conriquez, Natanael Cano, Eslabón Armado, Becky G, y muchos más. En 2022, Peso Pluma solidificó su estatus en la música con éxitos como "El belicón" y "Siempre pendientes". Su fama se disparó en 2023, siendo el artista más escuchado en Spotify México y logrando posiciones destacadas en la lista Billboard Hot 100.

Su éxito "Ella baila sola" alcanzó el puesto número 4 en Billboard, marcando un hito para los artistas mexicanos en EE.UU. Además, su tercer álbum, "Génesis", rompió récords en las listas. Originario de Zapopan, Jalisco, con raíces sinaloenses y libanesas, Peso Pluma comenzó su pasión musical tocando la guitarra y escribiendo canciones en su adolescencia. Su nombre artístico proviene de una interacción con el boxeador Marco Antonio Barrera. Con un futuro brillante, Peso Pluma continúa siendo una influencia en la música latina, dejando su huella tanto en México como internacionalmente.

Joaquin Phoenix y su éxito en Hollywood

Joaquin Phoenix es uno de los actores más aclamados de Hollywood, conocido por su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Nacido en Puerto Rico en 1974, Phoenix comenzó su carrera en la televisión durante su infancia junto a sus hermanos. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando comenzó a destacar en la gran pantalla con películas como Todo Por un Sueño - 87% y Gladiador - 76%, siendo esta última la que le valió su primera nominación al Oscar.

En los años siguientes, Phoenix solidificó su estatus de actor principal con películas como Johnny & June: Pasión y Locura - 82%, por la cual recibió otra nominación al Oscar por su retrato de Johnny Cash. A pesar de su éxito, Phoenix es conocido por ser reacio a la fama y ha tomado descansos ocasionales de la actuación. Su compromiso con los personajes y su capacidad para transformarse física y emocionalmente lo han llevado a recibir múltiples elogios y premios. Su interpretación del Joker en la película homónima de 2019 le otorgó su primer Oscar al Mejor Actor. A lo largo de su carrera, Phoenix ha sido elogiado tanto por su talento como por su dedicación al oficio actoral.

No te vayas sin leer: Ridley Scott critica Guasón por “celebrar la violencia” pero elogia la actuación de Joaquin Phoenix