Austin Butler elogia el talento actoral de Tom Hardy y lo compara con Marlon Brando

No es una novedad que Tom Hardy es un buen actor, ya los críticos y el público lo han reconocido en el pasado, pero los que trabajan con él y lo conocen fuera de la pantalla quedan sorprendidos al verlo transformarse en el set. Austin Butler, nominado al Óscar a Mejor Actor por Elvis - 79%, tuvo la oportunidad de trabajar con Hardy en The Bikeriders, y sólo tiene palabras elogiosas para el también protagonista de Venom - 35%.

Austin Butler inició su carrera en la televisión con apariciones en Disney Channel y Nickelodeon, y más tarde se destacó en series adolescentes como Life Unexpected y Switched at Birth. Sin embargo, su notoriedad creció con roles protagónicos en The Carrie Diaries y The Shannara Chronicles - 50%. En 2018, debutó en Broadway en "The Iceman Cometh" y en 2019, participó en Había una vez en... Hollywood - 94% de Quentin Tarantino. Sin embargo, su papel más aclamado llegó en 2022 al interpretar a Elvis Presley en su película biográfica, ganando un Globo de Oro y un BAFTA al mejor actor. A lo largo de su carrera, Butler ha demostrado ser un talento ascendente en la industria del entretenimiento, destacándose tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica.

Tom Hardy

En una reciente conversación con Josh Brolin para Interview Magazine, donde abordaron varios temas, Butler reconoció que Tom Hardy lo dejó sorprendido durante el rodaje de The Bikeriders, sobre todo por su capacidad para transformarse completamente al iniciar la filmación, algo que compara con Marlon Brando:

Tom Hardy me sorprendió. Me lo imaginé como un oso grizzly, siempre serio. Y realmente, es una de las personas más divertidas que he conocido. Estaría bromeando hasta que se llamara a la acción, y luego se convertiría en el tipo más intenso que jamás había visto... Me recuerda las historias que escuché de [Marlon] Brando, hablando con el operador de cámara hasta el momento. se llama acción.

Después dijo que aprendió mucho de Hardy y lo comparó con Josh Brolin, con quien trabajó en la secuela de Duna - 75%:

Aprendí mucho de Tom. Me recuerda a ti, en que puedes estar en ese lugar relajado donde eres receptivo a tu entorno y luego, cuando llega el momento, puedes hacer clic en lo que exige la escena. Eso también fue genial porque tuve un par de semanas libres en Dune. Regresé y comencé a entrenar en motocicleta todos los días.

La carrera de Tom Hardy

Tom Hardy es uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación, y ha dejado una huella indeleble en la industria cinematográfica con sus actuaciones apasionadas y comprometidas. Desde sus primeras apariciones en la pantalla, Hardy demostró una capacidad innata para sumergirse en sus personajes, ofreciendo actuaciones que son a la vez intensas y conmovedoras.

Su carrera despegó con papeles en películas como El Prisionero Más Peligroso - 76%, donde su deslumbrante interpretación del delincuente Charles Bronson le valió elogios de la crítica. Sin embargo, fue su papel en El Origen - 86% de Christopher Nolan lo que lo catapultó al estrellato internacional, demostrando su habilidad para brillar en producciones de alto presupuesto. Su colaboración con Nolan continuó en El Caballero de la Noche Asciende - 87%, donde su interpretación del villano Bane fue aclamada por su intensidad y profundidad.

Sin contentarse con ser encasillado en un tipo de papel, Hardy ha mostrado una increíble versatilidad, pasando de películas de acción como Mad Max: Furia En El Camino - 97% a dramas intensos como Locke. Su habilidad para transformarse física y emocionalmente para cada personaje es asombrosa, y es evidente en películas como Leyenda: La Profesión de la Violencia - 61%, donde interpreta a los gemelos gangsters Reggie y Ronnie Kray.

En los últimos años ha interpretado a Eddie Brock en la saga Venom, pero no por eso ha dejado de lado papeles más serios en otros géneros.



