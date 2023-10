Sylvester Stallone lamenta el fallecimiento de Burt Yong y rinde homenaje en redes sociales

El mundo del entretenimiento lamenta profundamente la pérdida de un actor y escritor icónico, Burt Young. Su carrera en el cine y la televisión, que se expandió desde la década de 1970, dejó una huella imborrable en la industria y en el corazón de los aficionados al cine. Uno de los papeles más emblemáticos de Young fue el de Paulie Pennino en la franquicia cinematográfica Rocky - 92%, donde interpretó al leal y carismático cuñado y mejor amigo de Sylvester Stallone en su personaje de Rocky Balboa.

Sigue leyendo: Sylvester Stallone anuncia que podría retirarse pronto

La noticia del fallecimiento de Burt Young ha dejado a la comunidad cinematográfica de luto. El propio Sylvester Stallone rindió homenaje a su colega y amigo a través de las redes sociales. En una publicación emotiva, Stallone compartió una foto en el set de Rocky junto a Young y escribió:

Para mi querido amigo, BURT YOUNG, fuiste un hombre y un artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho... QEPD.

Sylvester Stallone (Imagen: Instagram)

Este mensaje refleja el profundo afecto y respeto que Stallone tenía por Young, así como la tristeza que siente por su partida. Young dejó una marca indeleble en la historia del cine gracias a su interpretación de Paulie en la franquicia del boxeador. Su papel en la cinta original Rocky le valió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Esta nominación fue un reconocimiento a su talento como actor y su habilidad para dar vida a personajes complejos y memorables.

Sigue leyendo: Los Indestructibles 4: Jason Statham lamenta la ausencia de Sylvester Stallone en la secuela

No solo participó en la primera entrega de Rocky, sino que también repitió su papel en Rocky II - 83%, Rocky III - 61%, Rocky IV - 40%, Rocky V y Rocky Balboa - 76%. Su ausencia en las películas derivadas de Creed II: Defendiendo el Legado - 79% se justificó con la explicación de que el personaje de Paulie había fallecido canónicamente en 2012.

La relación de Burt Young con la franquicia Rocky es una parte fundamental de su legado como actor. Su interpretación de Paulie Pennino como el amigo y cuñado de Rocky Balboa era auténtica y conmovedora. A lo largo de las películas, Paulie era un personaje complejo, a veces temperamental pero siempre leal. Su presencia en la vida de Rocky era fundamental, y la química entre Young y Stallone en la pantalla era palpable. La historia de Paulie en la franquicia es un reflejo de la vida real de Burt Young como actor, ya que ambos compartían una lealtad y una dedicación a su oficio.

Burt Young no solo dejó una huella en la franquicia "Rocky", sino que su carrera abrió una amplia variedad de películas y proyectos en la industria del cine y la televisión. Nacido como Gerald Tommaso DeLouise el 30 de abril de 1940 en la ciudad de Nueva York, Young recibió entrenamiento actoral de Lee Strasberg en el Actors Studio. Su compromiso con su oficio era innegable, y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros cinematográficos y dar vida a personajes memorables lo convirtió en un actor respetado.

Además de su carrera actoral, Burt Young también incursionó en la escritura. Escribió guiones para la película de televisión y la película Uncle Joe Shannon, en la que también interpretó el papel principal. Su creatividad literaria se expandió más allá de los guiones, ya que escribió una novela llamada Endings y participó en obras de teatro como "SOS" y "Una carta a Alicia y al gobierno de la ciudad de Nueva York de un hombre con una bala en la cabeza".

La noticia del fallecimiento de Burt Young ha conmovido a sus admiradores ya la comunidad cinematográfica en general. Su contribución al mundo del cine y la televisión perdurará en la memoria de quienes apreciaron su talento y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su legado como actor y escritor vivirá a través de las obras en las que participó y seguirá siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras de artistas. Burt Young será grabado no solo por su destacada actuación en la franquicia "Rocky", sino también por su dedicación apasionada al arte de la actuación y la escritura. Descansa en paz, Burt Young.

No te pierdas: Sylvester Stallone se arrepiente de no participar en Creed III y dice que no le gusta el camino oscuro que tomó la franquicia