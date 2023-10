Fallece a la edad de 83 años Burt Young, quien interpretó a Paulie en las películas de Rocky

Burt Young, que dio vida al entrañable personaje de Paulie en seis de las películas de Rocky - 92%, protagonizadas por Sylvester Stallone, y que incluso obtuvo una nominación al Oscar como actor de reparto por su actuación en la película original de 1976, ha fallecido a la edad de 83 años. La noticia fue confirmada por su hija Anne Morea Steingieser al New York Times. Según Variety, el intérprete estadounidense tenía ascendencia italiana y nació en Queens. Dejó la escuela a los 15 años alrededor de 1957 y debutó como actor hasta 1963 en un episodio de The Doctors en 1969.

Te puede interesar: Sylvester Stallone afirma que Arnold Schwarzenegger siempre fue superior a él como héroe de acción

La contribución de Burt Young a la franquicia de "Rocky" fue significativa y marcó un éxito en su carrera como actor. Su interpretación de Paulie Pennino, el hermano de Adrian, fue apreciada tanto por los críticos como por el público. Roger Ebert, crítico de cine, elogió la actuación de Young en la primera película de "Rocky" al describir a Paulie como un personaje derrotado pero leal, alguien que se preocupaba por las personas a su manera, a pesar de su amargura. El New York Times, aunque tuvo una reseña crítica de la película en general, reconoció la eficacia de Burt Young en su papel, destacando su interpretación como el mejor amigo de Rocky, un hombre que disfrutaba de la cerveza.

Paulie y Rocky (Imagen:Metro-Goldwyn-Mayer)

Paulie Pennino era un personaje temperamental y complejo. A pesar de su lealtad a Rocky, a menudo mostraba celos y resentimiento. Su comportamiento controvertido, como gritarle a Adrian durante su embarazo, tuvo consecuencias en la trama, incluido el nacimiento prematuro del hijo de Rocky. En Rocky V - 28% de 1990, su personaje incluso contribuyó a la quiebra de los Balboa. Sin embargo, en Rocky Balboa - 76% de 2006, Paulie regresa a sus raíces trabajando en la planta empacadora de carne y luego sirve como el esquinero de Rocky en su regreso al ring.

Sigue leyendo: Sylvester Stallone revela detalles sobre la cancelada Rocky VII

La versatilidad de Burt Young como actor se hizo evidente en una variedad de películas a lo largo de su carrera. A menudo interpretó a personajes con matices y personalidades complejas, otorgándoles una profundidad que iba más allá de lo que el papel podía sugerir. En películas como The Choirboys (1977), Convoy (1978) y Back to School (1986), Young aportó carácter y simpatía a sus personajes, incluso en películas que en su conjunto no recibieron críticas favorables.

Su participación en "All the Marbles" (1981), dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Peter Falk, destacó su capacidad para dar vida a personajes secundarios de manera memorable. En "Érase una vez en América" ​​(1984), dirigida por Sergio Leone, interpretó a un matón llamado Bed Bug Eddie y compartió escena con un joven Joe Pesci. Además, su papel en "El Papa de Greenwich Village" (1984) como un mafioso vengativo llamado Eddie fue inolvidable. Estos papeles demuestran la versatilidad y la habilidad de Burt Young para dar vida a personajes memorables en una amplia gama de géneros cinematográficos.

En "Última salida a Brooklyn" (1990), dirigida por Uli Edel, Young interpretó a Big Joe, un hombre violento pero preocupado por su familia, lo que refleja su talento para personificar a individuos complejos y menudo imperfectos. Su presencia en películas como "Mickey Blue Eyes" (1999) y "Transamerica" ​​(2006) continuó demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de películas y personajes.

Burt Young también incursionó en la televisión, participando en series como "Roomies" (1987) y haciendo apariciones como invitado en programas populares como "Los Soprano". Su actuación en un episodio de "Law & Order" en 1997, titulado "Mad Dog", fue especialmente memorable, ya que interpretó a un delincuente sexual en libertad condicional que se ve presionado a cometer un nuevo crimen, lo que destacó su habilidad para Interpretar personajes complejos y desafiantes.

El legado de Burt Young en la industria del entretenimiento abarca décadas de películas y programas de televisión, y su capacidad para dar vida a una amplia variedad de personajes ha dejado una huella indeleble en la cultura cinematográfica. Su dedicación a su oficio y su habilidad para encontrar la humanidad en sus personajes lo convirtió en un actor querido y respetado por sus colegas y admirado por el público. A través de sus actuaciones, Burt Young hizo que los personajes fueran memorables y auténticos, y su legado perdurará en la memoria de los amantes del cine en todo el mundo.

No te pierdas: Creed III: Michael B. Jordan explica por qué Rocky no aparece en la película